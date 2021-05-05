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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 5 » 09:52:38

В праздничные выходные за нарушение карантина полиция оштрафовала сотню жителей Житомирщины

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В праздничные выходные за нарушение карантина полиция оштрафовала сотню жителей Житомирщины

 Пасхальные празднования на Житомирщине прошли спокойно. Правоохранители сообщают, что жители Житомира и региона в целом прислушались к призывам властей и полиции относительно соблюдения карантина в праздничные выходные.

"Полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок и безопасность вблизи около 580 культовых сооружений, а также контролировали соблюдение гражданами карантинных ограничений", - информирует полиция Житомирщины.

Полицейские патрули проводили с гражданами разъяснительную работу, убеждая не нарушать определенные правила и не подвергать опасности себя и своих родных.

В целом же, как сообщил Ситуационный центр Главного управления Нацполиции в области, полицейские составили почти 100 административных протоколов, касающихся правонарушений, связанных с несоблюдением требований карантина.

В частности, по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП был составлен 31 протокол.

По ч. 2 ст. 44-3 КоАП, которая предусматривает ответственность за пребывание в общественных зданиях и транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты - 65 протоколов.
Тэги: пасха, полиция, Житомирщина, Карантин
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