В праздничные выходные за нарушение карантина полиция оштрафовала сотню жителей Житомирщины

Пасхальные празднования на Житомирщине прошли спокойно. Правоохранители сообщают, что жители Житомира и региона в целом прислушались к призывам властей и полиции относительно соблюдения карантина в праздничные выходные.
"Полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок и безопасность вблизи около 580 культовых сооружений, а также контролировали соблюдение гражданами карантинных ограничений"
, - информирует полиция Житомирщины.
Полицейские патрули проводили с гражданами разъяснительную работу, убеждая не нарушать определенные правила и не подвергать опасности себя и своих родных.
В целом же, как сообщил Ситуационный центр Главного управления Нацполиции в области, полицейские составили почти 100 административных протоколов, касающихся правонарушений, связанных с несоблюдением требований карантина.
В частности, по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП был составлен 31 протокол.
По ч. 2 ст. 44-3 КоАП, которая предусматривает ответственность за пребывание в общественных зданиях и транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты - 65 протоколов.