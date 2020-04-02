В этом году житомиряне будут праздновать Пасху дома, а церковные службы будут доступны только онлайн. Проведение мероприятий ограничили из-за эпидемии COVID-19.
Соответствующее решение принял 2 апреля исполнительный комитет Житомирского горсовета.
Житомиряне смогут принять участие в богослужениях, просматривая их на экранах в режиме онлайн. В частности, прямая трансляция праздничных Пасхальных богослужений будет организована на телеканалах:
- «Союз ТВ» - 12.04.2020 года из Семинарийського костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ (10:30 - 12:00);
- «Союз ТВ» - 19.04.2020 года из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ (23:30 - 3:30)
- «СК1» - 19.04.2020 года из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ (00:00 - 03:00);
- «СК1» - 19.04.2020 года из церкви Святого Василия Великого УГКЦ (10:00 -11:30).
Также возле храмов не будет традиционного освящения пасок. В мэрии отмечают, что в розничной торговле будут продаваться паски, которые при производстве освятили.
Пасху празднуем дома: в Житомире церковные службы будут только онлайн, а паски святить не будут
Где святить будете, если не секрет?
http://zhzh.info/publ/59-1-0-15941
"Также возле храмов не будет традиционного освящения пасок."
Коцюбко, открой секрет, как ты попов заставишь святить пасхи на свежем воздухе?
Что касается священослужителей, то они явно не такие ебанашки как ты и понимают ситуацию в стране и в мире и обслуживать вас, дураков, во время эпидемии не будут. ИМХО.