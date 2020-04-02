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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 2 » 12:42:25

Пасху празднуем дома: в Житомире церковные службы будут только онлайн, а паски святить не будут

Вчера, 12:56:53 1804 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пасху празднуем дома: в Житомире церковные службы будут только онлайн, а паски святить не будут

 В этом году житомиряне будут праздновать Пасху дома, а церковные службы будут доступны только онлайн. Проведение мероприятий ограничили из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующее решение принял 2 апреля исполнительный комитет Житомирского горсовета.

Житомиряне смогут принять участие в богослужениях, просматривая их на экранах в режиме онлайн. В частности, прямая трансляция праздничных Пасхальных богослужений будет организована на телеканалах:
 
  • «Союз ТВ» - 12.04.2020 года из Семинарийського костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ (10:30 - 12:00);
  • «Союз ТВ» - 19.04.2020 года из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ (23:30 - 3:30)
  • «СК1» - 19.04.2020 года из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ (00:00 - 03:00);
  • «СК1» - 19.04.2020 года из церкви Святого Василия Великого УГКЦ (10:00 -11:30).

Также возле храмов не будет традиционного освящения пасок. В мэрии отмечают, что в розничной торговле будут продаваться паски, которые при производстве освятили.
Тэги: Религия, церковь, Житомир, праздник, пасха
Комментариев: 18
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:51:03, Вчера [Материал]
+1

Кто носит масочку, тот будет кушать пасочку
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:04:47, Вчера [Материал]
-6

Демоны пытаются отректи нас от Церкви. Мы будем праздновать Пасху дома, как и праздновали тысячи лет. А также и посвятим пасхи. Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. А вам, нечестивцам, нападающим на Церковь,запрещающим 10 Заповедей, разделяющим народ, убивающим народ, гореть в аду. И с этой мыслью отныне вы будете засыпать и просыпаться. http://zhzh.info/publ/59-1-0-15980
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 14:12:34, Вчера [Материал]
+1

"А также и посвятим пасхи."
Где святить будете, если не секрет?
den2016
5 Деня (den2016)   • 14:24:52, Вчера [Материал]
0

Так в статье же написали, что на фабрике кондитеры и посвятят ))))
SlavaNibiru
12 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:41:51, Вчера [Материал]
-2

Чого у вас так бомбануло? Якщо ви християнин, то для вас має бути очевидним вибір між збереженням людських життів та пасочками.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:18:17, Вчера [Материал]
-3

На 3. Где святят пасхи? - вокруг Храмов. Батюшка ходит и святит пасхи
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 14:44:47, Вчера [Материал]
0

"Также возле храмов не будет традиционного освящения пасок." - это не смущает?
SlavaNibiru
13 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:43:39, Вчера [Материал]
-1

Є чин освячення будь-якої речі мирянином. Чи суперправославний суперхристиянин про те не знає?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:49:03, Вчера [Материал]
-4

Вот люди ходят в супермаркеты, на рынки, которые работают, что разрешено. А в Храмы ходить нельзя. Вы знаете, вам удалось народ запугать, потому что, при слове смерть, у людей вырабатывается страх. Это вполне естественно. Но вы начинаете перегибать палку. Я уверен, что пора заканчивать эти эксперименты. И чем быстрее, тем лучше. Я понимаю и слышу, что вам страшно выходить из карантина. Поэтому хотите продлить карантин и на май, и на июнь. Почему страшно вам? Потому что вам будут задавать вопросы люди. Куда делся медицинский неприкосновенный запас Житомирской области? Кто дал вам право продавать землю в нарушении Конституции Украины. Конституция - это книга, по которой обязана жить Страна, и депутаты в том числе? Где деньги не бесплатную медицину? Кто дал вам право разрушать больницы? Кто дал вам право нападать на Храмы, и не важно к каким конфессиям они принадлежат? И вообще у людей накопилось к вам столько вопросом за этот месяц карантина, сидя на досуге.
http://zhzh.info/publ/59-1-0-15941
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 15:28:15, Вчера [Материал]
-1

Это всё лирика. Где пасхи будете святить, если в храмах, церквях, соборах и т.д. их святить не будут?
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:43:52, Вчера [Материал]
-1

Пасхи мы будем святить при Церквях, Храмах и Соборах, на свежем воздухе. Кто имеет право нам запретить это делать? Сережа Сухомлин и исполком не имеют право это делать. У нас не введено чрезвычайное положение. И нечего им раздувать свои демонические губы и делать из себя спасителей нации. Церкви, Храмы, Костёлы, являются общественными организациями, и, по Конституции, никакой исполком никакой мер не имеют права вмешиваться в дела общественных организаций. Напоминаю всем житомирянам, что три человека - это Сухомлин, Гундич и Ширма писали заявление, в свое время, с требованием запретить службы в украинских православных Церквях .
leon_ztmr
11 Алексей (leon_ztmr)   • 16:26:25, Вчера [Материал]
-1

"Пасхи будем святить при в Церквях, Храмах и Соборах, на свежем воздухе."
"Также возле храмов не будет традиционного освящения пасок."

Коцюбко, открой секрет, как ты попов заставишь святить пасхи на свежем воздухе?
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:45:33, Вчера [Материал]
0

На 11 Сухомлин, это ты мне открой секрет, как ты священнослужителей заставишь не святить пасхи. Ты что, их арестуешь? Как ты сможешь остановить этот процесс тысячелетний? Да их, священнослужителей, коммунисты в 1917 году расстреливали и на Колыму отправляли, чтобы они отреклись и не служили Богу. И, как видишь, ничего у них не получилось.
leon_ztmr
16 Алексей (leon_ztmr)   • 16:52:35, Вчера [Материал]
-1

Заметь, что у тебя, кто бы ни писал тебе посты, все Сухомлины... Давно пора тебе лечиться от твоей запущенной шизофрении.
Что касается священослужителей, то они явно не такие ебанашки как ты и понимают ситуацию в стране и в мире и обслуживать вас, дураков, во время эпидемии не будут. ИМХО.
AlexIvanov
17 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:47:08, Вчера [Материал]
0

На 16. Сергей Иванович, Вы сумели организовать продажу товаров в супермаркетах? Сумели. Вот Ваша задача, организовать точно так же Пасху. Люди давно уже самоорганизовались, надели медмаски, пошили их, и соблюдают дистанцию по полтора, по два метра. Поэтому, если не можете организовать освящение пасок, то, хотя бы, не мешайте. Люди друг за другом на дистанции в полтора, два метра, освятят паски., священнослужители окропят Водичкой на расстоянии 2-3 метра, как обычно. Люди скажут друг другу "Христос Воскрес", ответят "Воистину Воскрес", очистятся духовно, и с радостным сердцем пойдут домой праздновать Светлое Христово Воскресение. Кстати, Вы засиделись на работе, идите домой, борщик кушать, Вас ждут Ваши родные. Всем желаю добра. Аминь. На этой хорошей ноте, я тоже пошёл кушать борщик зелёный.
SlavaNibiru
15 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:46:05, Вчера [Материал]
-1

Людина для суботи, або субота для людини?
Живу_на_Восточной
8 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 14:53:21, Вчера [Материал]
-3

Может хоть эпидемия вылечит некоторых от ПГМ
FED8
18 FED8 (FED8)   • 21:43:26, Вчера [Материал]
-1

А может и не надо ее святить . Вас же большая половина была недавно комунистами-комсомольцами , и тут вдруг к богу потянуло . Да и большинство из вас празднуют не зная что . Так за компанию . А бы бухнуть .
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