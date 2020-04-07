Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 7 » 11:20:26

Православные празднуют Благовещение. Несмотря на карантин, житомиряне пришли в церковь. ФОТО

Сегодня, 11:20:26 2029 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Православные празднуют Благовещение. Несмотря на карантин, житомиряне пришли в церковь. ФОТО

 Несмотря на карантин, утром 7 апреля возле Спасо-Преображенского собора в Житомире собрались более 60 прихожан. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Люди выстроились в очередь к таинству причастия.

Возле церкви людей просят держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски, передает Житомир инфо.

На фото видно, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь стоят священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.



В патрульной полиции рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.
 

«Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопление людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они убрали все и разошлись», - рассказали в патрульной полиции.


Напомним, Кабинет министров дополнил свое постановление о карантине, который начался с 12 марта 2020 года. Постановление 3 апреля обнародовали на Правительственном портале. До 24 апреля запрещено: 7) проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 6 апреля в Украине заработали новые ограничения карантина. Речь идет о постановлении Кабмина №255 от 2-го апреля. Отныне в общественных местах нельзя появляться без маски или респиратора. Также запрещено ходить группами более двух человек и введены другие ограничения.















ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Карантин, Житомир, церковь, Благовещение
Комментариев: 20
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:24:51, Сегодня [Материал]
+5

на 4й фотографии у женщины слева вокруг головы необъяснимое свечение

что это, как не чудо господнее?)
Гражданин
16 Гражданин (Гражданин)   • 13:59:40, Сегодня [Материал]
0

Московский патриархат - деструктивная организация, что ведет подрывную деятельность на территории Украины.
current_user
19 Current User (current_user)   • 14:54:01, Сегодня [Материал]
-1

След от Коронавируса
Zen_Garden
2 Yuri (Zen_Garden)   • 12:01:42, Сегодня [Материал]
+7

Из-за таких маразматиков будем на карантине до конца лета...
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 12:10:24, Сегодня [Материал]
+8

А зато на спортплощадку ходить нельзя.
Muz
4 Игорь (Muz)   • 12:10:26, Сегодня [Материал]
+13

Ну, вот и закрыть всех этих долбанутых в храме на 14 дней на карантин, раз головой не думают.
Думаю, с боженькой там не пропадут.
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 12:34:00, Сегодня [Материал]
+4

Никодиму надо свечки продавать.
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:41:02, Сегодня [Материал]
+4

хотят быстрее к боженьки попасть
Fedya
7 jose (Fedya)   • 13:03:34, Сегодня [Материал]
-3

місцеві утирки на шостому році війни й досі не зрозуміли, що підримують московських слуг сатани-діда кабаєва....
Atillanta
8 Иванна (Atillanta)   • 13:07:05, Сегодня [Материал]
+3

Типа если это было бы ПЦУ, то там законы биологии не работают.
Гражданин
15 Гражданин (Гражданин)   • 13:58:55, Сегодня [Материал]
-1

ПЦУ не занимается шабашем.
Provocateur
17 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:27:21, Сегодня [Материал]
0

Але чомусь це не ПЦУ та не УГКЦ. Чомусь. =))
pushistik13
18 Пушистик (pushistik13)   • 14:41:28, Сегодня [Материал]
0

не хочет народ к сектантам стамбульским ходить

католики и баптисты тоже работают полным ходом....
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 13:07:30, Сегодня [Материал]
+4

Перестаньте платить зарплаты с наших налогов дурням в форме полиции. Их КПД равен нулю. Пусть аваковских балбесов оплачивает сам аваков.
Atillanta
10 Иванна (Atillanta)   • 13:09:20, Сегодня [Материал]
0

"Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они убрали все и разошлись"

Как проходит причастие:
после подхода Вашей очереди к священнику необходимо назвать свое имя и открыть рот, чтобы положить лжицу,
хорошо оближите лжицу губами,
после промакивания губ платком необходимо поцеловать край чаши,

Что и иллюстрируют представленные фото.
P.S. Меня полицаи 5.04 с лавочки на бульваре согнали (не в парке!)
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 13:24:33, Сегодня [Материал]
+2

Дарвин апплодирует стоя, не зря его учение мракобесы запретить пытаются...
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:43, Сегодня [Материал]
+1

народ посмотрел на состояние местной реформированной медицины. и повалил к жрецам. От них походу больше толку.
1-10 11-12
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