Православные празднуют Благовещение. Несмотря на карантин, житомиряне пришли в церковь. ФОТО

«Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопление людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они убрали все и разошлись», - рассказали в патрульной полиции.