Православные празднуют Благовещение. Несмотря на карантин, житомиряне пришли в церковь. ФОТО

Несмотря на карантин, утром 7 апреля возле Спасо-Преображенского собора в Житомире собрались более 60 прихожан. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Люди выстроились в очередь к таинству причастия.
Возле церкви людей просят держать дистанцию два метра друг от друга и обязательно надевать маски, передает Житомир инфо
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На фото видно, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь стоят священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.
В патрульной полиции рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.
«Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопление людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они убрали все и разошлись», - рассказали в патрульной полиции.
Напомним, Кабинет министров дополнил свое постановление о карантине, который начался с 12 марта 2020 года. Постановление 3 апреля обнародовали на Правительственном портале. До 24 апреля запрещено: 7) проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий
, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, 6 апреля в Украине заработали новые ограничения карантина. Речь идет о постановлении Кабмина №255 от 2-го апреля. Отныне в общественных местах нельзя появляться без маски или респиратора. Также запрещено ходить группами более двух человек и введены другие ограничения
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ФОТО: Житомир инфо
Православные празднуют Благовещение. Несмотря на карантин, житомиряне пришли в церковь. ФОТО
что это, как не чудо господнее?)
Думаю, с боженькой там не пропадут.
католики и баптисты тоже работают полным ходом....
Как проходит причастие:
после подхода Вашей очереди к священнику необходимо назвать свое имя и открыть рот, чтобы положить лжицу,
хорошо оближите лжицу губами,
после промакивания губ платком необходимо поцеловать край чаши,
Что и иллюстрируют представленные фото.
P.S. Меня полицаи 5.04 с лавочки на бульваре согнали (не в парке!)