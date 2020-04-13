12 апреля в Житомире в храмы Украинской православной церкви Московского патриархата пришли прихожане, проигнорировав запрет на участие в массовых мероприятиях.
Люди собрались, чтобы послушать молитву и посвятить веточку вербы, ведь именно в этот день православные отмечают Вербное Воскресенье.
Особенно много людей собрались возле Спасо-Преображенского собора, также немало прихожан стояло возле Свято-Крестовоздвиженского собора и Свято-Анастасиевского монастыря.
У храмов несли службу правоохранители. По информации полиции, установленные правила карантина были соблюдены.
"Искренне благодарны тем настоятелям, которые прислушивались к советам и перешли в онлайн-режим работы, предотвращая благоприятные для распространения болезни ситуации. У других - нашлись свои аргументы, но установленные правила карантина соблюдены"
, - информирует полиция Житомирской области
.
Стоит добавить, что Михайловской собор (ПЦУ) не принимает прихожан и транслирует богослужения онлайн
. Также 12 апреля христиане западного обряда праздновали Пасху, однако у костелов не было скопления людей, была организована трансляция праздничного богослужения
.
Житомиряне проигнорировали карантин и пришли в храмы святить вербу. ФОТО