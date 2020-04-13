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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 13 » 09:32:07

Житомиряне проигнорировали карантин и пришли в храмы святить вербу. ФОТО

Сегодня, 09:33:07 640 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне проигнорировали карантин и пришли в храмы святить вербу. ФОТО

 12 апреля в Житомире в храмы Украинской православной церкви Московского патриархата пришли прихожане, проигнорировав запрет на участие в массовых мероприятиях.

Люди собрались, чтобы послушать молитву и посвятить веточку вербы, ведь именно в этот день православные отмечают Вербное Воскресенье.

Особенно много людей собрались возле Спасо-Преображенского собора, также немало прихожан стояло возле Свято-Крестовоздвиженского собора и Свято-Анастасиевского монастыря.

У храмов несли службу правоохранители. По информации полиции, установленные правила карантина были соблюдены.

"Искренне благодарны тем настоятелям, которые прислушивались к советам и перешли в онлайн-режим работы, предотвращая благоприятные для распространения болезни ситуации. У других - нашлись свои аргументы, но установленные правила карантина соблюдены", - информирует полиция Житомирской области.

Стоит добавить, что Михайловской собор (ПЦУ) не принимает прихожан и транслирует богослужения онлайн. Также 12 апреля христиане западного обряда праздновали Пасху, однако у костелов не было скопления людей, была организована трансляция праздничного богослужения.











Тэги: вербное воскресенье, Карантин, Житомир, церковь
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