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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 26 » 09:49:15

Церкви на карантине: Михайловский собор в Житомире проводит богослужения на Youtube

Сегодня, 09:53:15 75 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Церкви на карантине: Михайловский собор в Житомире проводит богослужения на Youtube

 Свято-Михайловский кафедральный собор в Житомире будет проводить службы без присутствия прихожан. На такие меры вынуждены пойти священнослужители из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.

Об этом 25 марта сообщила пресс-служба собора на странице в Facebook.
 

"Церква, зокрема ієрархи та духовенство, несуть відповідальність перед Богом за виконання свого служіння у справі спасіння людей від рабства злу та вічної смерті, постійно перебувають у боротьбі з ураженням людини гріхами, подають духовне лікування людині у цілості її природи, зокрема через молитву і Таїнства. А тому, дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян", - говорится в сообщении.


Мирян просят оставаться дома и присоединиться к общей молитве через средства видеотрансляции.

Михайловский собор каждое воскресенье будет проводить прямые трансляции на Youtube:
 
  • 29 марта в 9:00: Божественная литургия Василия Великого - https://bit.ly/3blWwAT
  • 29 марта в 17:00: Великая вечерня с чином пассии - https://bit.ly/2UhnxQp
Тэги: церковь, Михайловский собор, Религия, Карантин
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