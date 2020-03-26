Свято-Михайловский кафедральный собор в Житомире будет проводить службы без присутствия прихожан. На такие меры вынуждены пойти священнослужители из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.
Об этом 25 марта сообщила пресс-служба собора на странице в Facebook
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"Церква, зокрема ієрархи та духовенство, несуть відповідальність перед Богом за виконання свого служіння у справі спасіння людей від рабства злу та вічної смерті, постійно перебувають у боротьбі з ураженням людини гріхами, подають духовне лікування людині у цілості її природи, зокрема через молитву і Таїнства. А тому, дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян", - говорится в сообщении.
Мирян просят оставаться дома и присоединиться к общей молитве через средства видеотрансляции.
Михайловский собор каждое воскресенье будет проводить прямые трансляции на Youtube:
Церкви на карантине: Михайловский собор в Житомире проводит богослужения на Youtube