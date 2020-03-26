Церкви на карантине: Михайловский собор в Житомире проводит богослужения на Youtube

"Церква, зокрема ієрархи та духовенство, несуть відповідальність перед Богом за виконання свого служіння у справі спасіння людей від рабства злу та вічної смерті, постійно перебувають у боротьбі з ураженням людини гріхами, подають духовне лікування людині у цілості її природи, зокрема через молитву і Таїнства. А тому, дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян", - говорится в сообщении.