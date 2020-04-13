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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 13 » 08:39:28

В городах Житомирской области, где больше всего случаев COVID-19, усилили патрулирование улиц

Сегодня, 08:39:28 840 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городах Житомирской области, где больше всего случаев COVID-19, усилили патрулирование улиц

 В ряде городов Житомирской области усилены меры по контролю за соблюдением гражданами карантинных ограничений. В частности, в городах Бердичеве, Коростене и Малине увеличено количество пеших и автопатрулей.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области, к обеспечению безопасности и правопорядка, кроме непосредственно полицейских, привлечены нацгвардейцы и военнослужащие. В Малине работает 6, а в Бердичеве - 12 дополнительных патрулей.

Также на въездах в Малин и Коростень установлены временные пункты пропуска и контроля, где работают правоохранители вместе с медиками.

Кроме того, полицейские продолжают обеспечивать охрану правопорядка вблизи мест лечения больных вирусной инфекцией и обсервации контактных лиц. Также проводятся мероприятия по контролю соблюдения самоизоляции лиц, в отношении которых установлен соответствующий режим.

Всего по состоянию на 11 апреля за нарушение правил карантина составлено 105 административных протоколов.







ФОТО: ГУНП
Тэги: Житомирская область, Карантин, полиция
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