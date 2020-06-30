За неделю в кафе и магазинах Житомирщины обнаружили почти 200 нарушений карантина. ВИДЕО

С 20 июня в Житомирской области были усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. За этот период полицией выявлено почти две сотни нарушений и составлены соответствующие административные материалы.
Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, рейды проводили по магазинам и торговым комплексам, а также заведениям общественного питания.
"Полицейские обращают внимание на наличие у работников средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов, постоянное их использование в ходе работы, а также количество посетителей, соблюдение ими безопасной дистанции и других, установленных в связи с карантином, правил», - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
С 20 июня полицейские обнаружили 183 нарушения установленных ограничений по предотвращению распространения коронавируса. В подавляющем большинстве материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях были составлены в отношении продавцов и покупателей торговых заведений, а в 10 случаях - в отношении их руководителей.