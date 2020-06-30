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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 30 » 14:50:29

За неделю в кафе и магазинах Житомирщины обнаружили почти 200 нарушений карантина. ВИДЕО

Сегодня, 15:06:29 247 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За неделю в кафе и магазинах Житомирщины обнаружили почти 200 нарушений карантина. ВИДЕО

 С 20 июня в Житомирской области были усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. За этот период полицией выявлено почти две сотни нарушений и составлены соответствующие административные материалы.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, рейды проводили по магазинам и торговым комплексам, а также заведениям общественного питания.
 

"Полицейские обращают внимание на наличие у работников средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов, постоянное их использование в ходе работы, а также количество посетителей, соблюдение ими безопасной дистанции и других, установленных в связи с карантином, правил», - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


С 20 июня полицейские обнаружили 183 нарушения установленных ограничений по предотвращению распространения коронавируса. В подавляющем большинстве материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях были составлены в отношении продавцов и покупателей торговых заведений, а в 10 случаях - в отношении их руководителей.

Напомним, ранее соблюдение карантина проверили в гипермаркетах и университетах Житомира.
 
Тэги: проверка, Житомирская область, полиция, Карантин
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