Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 06.02.2021    23:20:26
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 6 » 10:53:51

Каждое шестое предприятие в Житомирской области работает с нарушениями правил карантина

Сегодня, 18:38:16 1411 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Каждое шестое предприятие в Житомирской области работает с нарушениями правил карантина

 На Житомирщине каждое шестое предприятие работает с нарушениями карантинных требований. Чаще всего нарушения санитарных норм фиксировали на агропродовольственных рынках, предприятиях торговли, общественного питания и в учебных заведениях.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Житомирской области.

Начиная с марта 2020 года, специалисты ведомства проверили 38 тысяч субъектов хозяйствования. По результатам проверок составили более двух тысяч протоколов и вынесли полторы тысячи предписаний.
 

"Проверки выявили, что 17% объектов не соблюдали противоэпидемический режим. Но в начале эпидемии их было гораздо больше. Просто служба с марта по июнь работала в форме разъяснений и предупреждений устного характера. Это уже позже, когда мы увидели, что увеличивается количество больных и процесс становится неуправляемым, то уже вынуждены были применять штрафы к людям, которые нарушают карантинные требования", - рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита.


Нарушение санитарных норм фиксируют и сейчас - особенно на агропродовольственных рынках, предприятиях торговли и ресторанного хозяйства.

Чаще всего там не надевают маски, не соблюдают дистанцию, работают в вечернее время, проводят массовые гуляния. 
Тэги: проверка, Карантин, Нарушения, Житомирская область
Комментариев: 2
FED8
1 FED8 (FED8)   • 15:11:25, Сегодня [Материал]
+3

Идиотизм в ношении масок и карантинных мер только у наших чиновников . Или везде так . Ведь средства защиты ( маски и перчатки) нужно утилизировать а не выкидывать на улице и на природе в реку . А теперь посмотрите откуда люди вынимают те самые маски - из карманов . В которых лежали ключи , сигареты , деньги , грязный кошелек и плюс влажная маска . Идеальная среда для размножения микробов . Такое впечатление что этими масками нас хотят уничтожить
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:44:01, Сегодня [Материал]
+1

Мне больше всего нравится тот факт, что государство, не имеющее средств на бесплатные копеечные маски, собралось бесплатно вакцинировать население. Не стыкуются между собой эти два факта.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus