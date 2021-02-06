Каждое шестое предприятие в Житомирской области работает с нарушениями правил карантина

"Проверки выявили, что 17% объектов не соблюдали противоэпидемический режим. Но в начале эпидемии их было гораздо больше. Просто служба с марта по июнь работала в форме разъяснений и предупреждений устного характера. Это уже позже, когда мы увидели, что увеличивается количество больных и процесс становится неуправляемым, то уже вынуждены были применять штрафы к людям, которые нарушают карантинные требования", - рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита.