Каждое шестое предприятие в Житомирской области работает с нарушениями правил карантина

На Житомирщине каждое шестое предприятие работает с нарушениями карантинных требований. Чаще всего нарушения санитарных норм фиксировали на агропродовольственных рынках, предприятиях торговли, общественного питания и в учебных заведениях.
Об этом сообщает "Суспільне
" со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Житомирской области.
Начиная с марта 2020 года, специалисты ведомства проверили 38 тысяч субъектов хозяйствования. По результатам проверок составили более двух тысяч протоколов и вынесли полторы тысячи предписаний.
"Проверки выявили, что 17% объектов не соблюдали противоэпидемический режим. Но в начале эпидемии их было гораздо больше. Просто служба с марта по июнь работала в форме разъяснений и предупреждений устного характера. Это уже позже, когда мы увидели, что увеличивается количество больных и процесс становится неуправляемым, то уже вынуждены были применять штрафы к людям, которые нарушают карантинные требования", - рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита.
Нарушение санитарных норм фиксируют и сейчас - особенно на агропродовольственных рынках, предприятиях торговли и ресторанного хозяйства.
Чаще всего там не надевают маски, не соблюдают дистанцию, работают в вечернее время, проводят массовые гуляния.