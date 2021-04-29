Проверка показала, что на Житомирщине каждое шестое заведение нарушает карантин

На прошлой неделе в Житомирской области провели более 1200 мониторинговых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению ими карантина и противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. На каждом шестом объекте обнаружили нарушения.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы
в Житомирской области.
"В целом на прошлой неделе проверено 434 объектов продовольственной торговли, 338 предприятий торговли непродовольственной группой товаров, 194 предприятия общественного питания, 29 парикмахерских (салонов красоты). Кроме того, в указанный период проверена деятельность 220 объектов, среди которых агропродовольственные рынки, аптеки, развлекательные заведения и объекты водоснабжения. Также мониторинговыми проверками охвачено 14 учреждений дошкольного, 20 общего среднего образования. Как показывает статистика, на прошлой неделе нарушения фиксировались на каждом 6-м объекте надзора, что составляет 16% от общего количества. Как и ранее больше всего нарушений зафиксировано в учреждениях продовольственной торговли", - говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями специалистами Госпродпотребслужбы были приняты соответствующие меры реагирования: составлено 84 протокола об административных правонарушениях на ответственных лиц, предоставлено 134 предписания с предложениями об устранении нарушений, направлено 29 информационных писем в органы местной власти и 5 писем в правоохранительные органы.
Госпродпотребслужба отмечает, что усиленный контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических требований и карантинных ограничений продолжается.