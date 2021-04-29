Проверка показала, что на Житомирщине каждое шестое заведение нарушает карантин

"В целом на прошлой неделе проверено 434 объектов продовольственной торговли, 338 предприятий торговли непродовольственной группой товаров, 194 предприятия общественного питания, 29 парикмахерских (салонов красоты). Кроме того, в указанный период проверена деятельность 220 объектов, среди которых агропродовольственные рынки, аптеки, развлекательные заведения и объекты водоснабжения. Также мониторинговыми проверками охвачено 14 учреждений дошкольного, 20 общего среднего образования. Как показывает статистика, на прошлой неделе нарушения фиксировались на каждом 6-м объекте надзора, что составляет 16% от общего количества. Как и ранее больше всего нарушений зафиксировано в учреждениях продовольственной торговли", - говорится в сообщении.