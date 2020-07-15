Рынки, магазины и кафе Житомирской области продолжают проверять на соблюдение карантина

В Житомирской области продолжаются проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения правил карантина. На прошлой неделе специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы провели несколько сотен проверок.
По информации ОГА, они охватили 364 объекта продовольственной торговли, 133 учреждения торговли непродовольственной группой товаров, 134 объекта общественного питания, 19 парикмахерских (салонов красоты).
"В ходе рейдовых проверок выявили нарушения требований противоэпидемического режима на 189 объектах надзора, в результате чего составлено 136 протоколов об административных правонарушениях, предоставлено 93 предписаний с предложениями об устранении нарушений, направлено 29 информационных писем в органы местной власти", - сообщает Госпродпотребслужба.
По результатам выявленных нарушений ответственным лицам вынесено 135 постановлений о наложении штрафов.
Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы на прошлой неделе также осуществляли проверки пунктов тестирования в учебных заведениях области. По результатам проверок установлено, что все пункты тестирования готовы к проведению сессий внешнего независимого тестирования на безопасном и должном уровне. Работа в данном направлении продолжается.
Как сообщал «Журнал Житомира
», противоэпидемическая комиссия нагрянула с проверкой в житомирский ТРЦ «Глобал UA»
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