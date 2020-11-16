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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 16 » 15:46:26

За нарушение карантина в Житомирской области на выходных закрыли 29 заведений – полиция

Вчера, 15:51:26 910 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За нарушение карантина в Житомирской области на выходных закрыли 29 заведений – полиция

 В субботу и воскресенье на территории Украины и Житомиирщины в частности действовал карантин выходного дня. За соблюдением установленных карантинных ограничений следили рейдовые группы полицейских и других органов.

В течение 14-15 ноября правоохранители зафиксировали более сотни нарушений. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"На территории области работали специально созданные рейдовые группы, в состав который вошли почти 240 полицейских и представители госпродпотребслужбы, муниципальной инспекции, юридической поддержки органов местного самоуправления и другие. Их задача, в первую очередь, - ведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения временно установленных правил для сохранения жизни и здоровья", - рассказывают в полиции.


В результате рейдов было выявлено и прекращено 106 административных правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время работы рейдовых групп, среди прочего, обнаружено и прекращено функционирование 29 учреждений, в том числе торговых, развлекательных и общественного питания.

Полицейские зафиксировали наличие посетителей в трех кафе и ресторанах Житомира.

Напомним, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины по 30 ноября 2020 года действует карантин "выходного дня". Список всех запретов - по ссылке.
Тэги: рейд, Карантин, Житомирская область, полиция
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