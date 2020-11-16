За нарушение карантина в Житомирской области на выходных закрыли 29 заведений – полиция

"На территории области работали специально созданные рейдовые группы, в состав который вошли почти 240 полицейских и представители госпродпотребслужбы, муниципальной инспекции, юридической поддержки органов местного самоуправления и другие. Их задача, в первую очередь, - ведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения временно установленных правил для сохранения жизни и здоровья", - рассказывают в полиции.