За нарушение карантина в Житомирской области на выходных закрыли 29 заведений – полиция

В субботу и воскресенье на территории Украины и Житомиирщины в частности действовал карантин выходного дня. За соблюдением установленных карантинных ограничений следили рейдовые группы полицейских и других органов.
В течение 14-15 ноября правоохранители зафиксировали более сотни нарушений. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"На территории области работали специально созданные рейдовые группы, в состав который вошли почти 240 полицейских и представители госпродпотребслужбы, муниципальной инспекции, юридической поддержки органов местного самоуправления и другие. Их задача, в первую очередь, - ведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения временно установленных правил для сохранения жизни и здоровья", - рассказывают в полиции.
В результате рейдов было выявлено и прекращено 106 административных правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Во время работы рейдовых групп, среди прочего, обнаружено и прекращено функционирование 29 учреждений, в том числе торговых, развлекательных и общественного питания.
Полицейские зафиксировали наличие посетителей в трех кафе и ресторанах Житомира.
Напомним, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины по 30 ноября 2020 года действует карантин "выходного дня". Список всех запретов - по ссылке
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