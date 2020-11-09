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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 9 » 13:22:58

В Житомирской области за 2 дня зафиксировали сотню нарушений карантина

Сегодня, 13:48:58 597 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области за 2 дня зафиксировали сотню нарушений карантина

 В течение выходных полицейские Житомирщины зафиксировали почти сотню нарушений карантина. Нарушения обнаружили во всех районах области.

"Рейдовые группы полицейских работают с жителями области, разъясняя необходимость соблюдения установленных ограничений. В тоже время, как крайний аргумент правоохранители оформляют и административные материалы за нарушение правил карантина", - объясняют в полиции Житомирской области.

7-8 ноября правоохранители составили 98 протоколов по ст. 44-3 КоАП.

Так, полицейские в Житомире оформили 8 протоколов, в Житомирском районе - 13 материалов, по 6 нарушений зафиксировали в Бердичевском и Радомышльском районах, 5 - в Барановском, по 4 - Андрушевском, Романовском, Новоград-Волынском, по 3 - в Брусиловском, Любарском, Овручском и Хорошевском районах.

"Полицейские продолжают профилактические рейды по контролю за соблюдением установленных правил карантина и обращаются к жителям области: сохранение здоровья, а очень часто и жизни, зависит от вашего сознания, самодисциплины и ответственности", - сообщает ГУНП.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Украине ввели штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Штраф может взиматься на месте совершения нарушения.
Тэги: полиция, Житомирская область, Карантин
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:06:07, Сегодня [Материал]

один из двоих писать умеет - это радует

правда толку ноль - судьи эти протоколы выкидывают в мусорку, где им самое место. Хотя если "поважна людына" попросит - могут и оштрафовать....
Fenugreek
2 Alex (Fenugreek)   • 22:29:17, Сегодня [Материал]

https://youtu.be/ZhvPlQq5HBc
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