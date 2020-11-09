В Житомирской области за 2 дня зафиксировали сотню нарушений карантина

В течение выходных полицейские Житомирщины зафиксировали почти сотню нарушений карантина. Нарушения обнаружили во всех районах области.
"Рейдовые группы полицейских работают с жителями области, разъясняя необходимость соблюдения установленных ограничений. В тоже время, как крайний аргумент правоохранители оформляют и административные материалы за нарушение правил карантина"
, - объясняют в полиции Житомирской области.
7-8 ноября правоохранители составили 98 протоколов по ст. 44-3 КоАП.
Так, полицейские в Житомире оформили 8 протоколов, в Житомирском районе - 13 материалов, по 6 нарушений зафиксировали в Бердичевском и Радомышльском районах, 5 - в Барановском, по 4 - Андрушевском, Романовском, Новоград-Волынском, по 3 - в Брусиловском, Любарском, Овручском и Хорошевском районах.
"Полицейские продолжают профилактические рейды по контролю за соблюдением установленных правил карантина и обращаются к жителям области: сохранение здоровья, а очень часто и жизни, зависит от вашего сознания, самодисциплины и ответственности"
, - сообщает ГУНП.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Украине ввели штрафы за отсутствие масок
в общественных местах. Штраф может взиматься на месте совершения нарушения.
правда толку ноль - судьи эти протоколы выкидывают в мусорку, где им самое место. Хотя если "поважна людына" попросит - могут и оштрафовать....