Жителям Житомира запретили на Пасху приходить в церкви

С 18 по 20 апреля жителям Житомира запретили приходить в храмы. Соответствующее решение было принято 16 апреля на внеочередном заседании исполкома.
Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.
Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений.
«Сегодняшнее решение кому-то может показаться резким и непонятным. Но главное на сегодня - это здоровье и жизнь людей. Делаем все, чтобы было как можно меньше заболеваний», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
Также мэр города выразил благодарность всем священнослужителям, которые обратились к своим прихожанам с просьбой не приходить в храм и помолиться дома с семьей.
Следить за соблюдением ограничительных мер будет полиция, Нацгвардия и муниципальная инспекция.
А в православии надо лбы разбивать и ложки облизывать.
и станет пофиг на рынки....
За эти же 29 лет Украина построила государство воров и бандитов.
иншаалла...
пусть жёнам блядовать запрещают...
к слову
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