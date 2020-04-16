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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 15:52:37

Жителям Житомира запретили на Пасху приходить в церкви

Сегодня, 16:09:37 322 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителям Житомира запретили на Пасху приходить в церкви

 С 18 по 20 апреля жителям Житомира запретили приходить в храмы. Соответствующее решение было принято 16 апреля на внеочередном заседании исполкома.

Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.

Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений.
 

«Сегодняшнее решение кому-то может показаться резким и непонятным. Но главное на сегодня - это здоровье и жизнь людей. Делаем все, чтобы было как можно меньше заболеваний», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.


Также мэр города выразил благодарность всем священнослужителям, которые обратились к своим прихожанам с просьбой не приходить в храм и помолиться дома с семьей.

Следить за соблюдением ограничительных мер будет полиция, Нацгвардия и муниципальная инспекция.

Тэги: пасха, запрет, церковь, Житомир
Комментариев: 14
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:15:46, Сегодня [Материал]
0

Ну наконец-то дошло. Хоть одно верное решение приняли.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:18:34, Сегодня [Материал]
+3

Для справжніх християн це не проблема абсолютно. Церква майже три століття існувала без храмів. А ось у язичників бомбане))
ciklumig
3 НеВажно (ciklumig)   • 16:29:30, Сегодня [Материал]
-2

Язычниками были наши предки. Но Владимир "крестил" людей принудительно. Если бы не он, то Украина была бы второй Японией. А сейчас пока у нас облизывают картины и кресты, в Японии развиваются технологии.
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:32:59, Сегодня [Материал]
-1

Зато у вас майданы, пение гимна, ношение вышиванок и самый большой флаг Евросоюза;)
ciklumig
5 НеВажно (ciklumig)   • 16:35:57, Сегодня [Материал]
-2

Через 100-200 лет такие как ты будут говрить "только Ислам" и "пошли 1х1 выйдем"
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:39:52, Сегодня [Материал]
-1

в Исламе молиться Аллаху можно везде, в мечеть ходить не обязательно. Повернулся в сторону Мекки и молись.
А в православии надо лбы разбивать и ложки облизывать.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 16:43:28, Сегодня [Материал]
-1

иди к буддистам
и станет пофиг на рынки....
Antisvinomir1
13 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:47:53, Сегодня [Материал]
0

За 29 лет Эмираты, Катар, Саудовская Аравия практически с нуля построили огромные города в пустыне.
За эти же 29 лет Украина построила государство воров и бандитов.
pushistik13
14 Пушистик (pushistik13)   • 16:53:58, Сегодня [Материал]
0

ну и кто виноват, что иудеи не угадали с локацией?
иншаалла...
ciklumig
6 НеВажно (ciklumig)   • 16:37:22, Сегодня [Материал]
-1

а слово "майдан" забей в гугл переводчик с украинского на русский. У тебя будет шок.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:41:25, Сегодня [Материал]
0

Ну давай, расскажи мне о пользе майданов для Украины. ;)
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:40:57, Сегодня [Материал]
0

І прапор! Прапор обов'язково перевернути треба! XD
Provocateur
12 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:46:06, Сегодня [Материал]
+1

Може річ у доволі жорсткій американській окупації після 1945 року, нє? А то синтоїзм у них був багато-багато століть і до того, проте до кінця Другої світової Японія так і лишалася відсталою феодальною державою.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 16:37:30, Сегодня [Материал]
-1

подтерется можно этим "запретом"
пусть жёнам блядовать запрещают...

к слову
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