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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 15 » 10:24:20

Конная полиция: кавалеристы начали патрулировать Гидропарк в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10:24:20 753 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Конная полиция: кавалеристы начали патрулировать Гидропарк в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

 Житомир - один из немногих городов Украины, в котором сохранился конный патруль. С начала мая к патрулированию гидропарка и других лесопарковых зон в Житомире вернулись полицейские-кавалеристы.

Ловелас, Мулат, Машка и Ласточка - это спецсредства по документам, но для своих всадников они верные напарники и друзья, пишет Житомир инфо.

Кавалеристы признаются, что даже в выходные дни пытаются прийти обкатать своего коня. За каждым из полицейских закреплен свой конь, за которым необходимо ежедневно ухаживать, чистить, обкатывать в течении двух часов, кормить. Один конь в день ест 10 кг сена, 5 кг овса и 2 кг свеклы.

«Какие же они красивые!», «Сынок, смотри, лошдки», «А можно сфотографироваться?», «Класс!», «Фоткай, Фоткай скорей» - это самые частые возгласы, которые звучат вслед проезжающему конном патрулю.


Всадники уже давно привыкли к такому вниманию, ведь они служат здесь уже очень давно - от 10 до 19 лет. Желающим сфотографировать лошадей или сфотографироваться с патрулем полицейские не отказывают, но посидеть верхом или покататься во время патрулирования - запрещено.

Как отмечают всадники, лошади - это, в первую очередь, психологический способ воздействия, ведь они никого не оставляют равнодушными. Они вызывают положительные эмоции и одновременно злоумышленник дважды подумает, стоит ли связываться с конной полицией. А еще лошади более маневренные, чем, например, велосипеды, ведь с легкостью могут передвигаться по песку и высокой траве или по воде.


Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина

Конная полиция Житомир Украина
 

 

Тэги: полиция, лошади, Житомир, Гидропарк
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Комментариев: 3
aptik
1 Артем (aptik)   • 15:14:30, Сегодня [Материал]

Жаль что испражняться они будут людям под ноги а не в специальный висящий мешок .
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:42:49, Сегодня [Материал]

Так, по какахам вже видно що кінна поліція діє! :)
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:45:08, Сегодня [Материал]

На прев'ю прям картина Васнецова.
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