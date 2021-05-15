Конная полиция: кавалеристы начали патрулировать Гидропарк в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Житомир - один из немногих городов Украины, в котором сохранился конный патруль. С начала мая к патрулированию гидропарка и других лесопарковых зон в Житомире вернулись полицейские-кавалеристы.
Ловелас, Мулат, Машка и Ласточка - это спецсредства по документам, но для своих всадников они верные напарники и друзья, пишет Житомир инфо.
Кавалеристы признаются, что даже в выходные дни пытаются прийти обкатать своего коня. За каждым из полицейских закреплен свой конь, за которым необходимо ежедневно ухаживать, чистить, обкатывать в течении двух часов, кормить. Один конь в день ест 10 кг сена, 5 кг овса и 2 кг свеклы.
«Какие же они красивые!», «Сынок, смотри, лошдки», «А можно сфотографироваться?», «Класс!», «Фоткай, Фоткай скорей» - это самые частые возгласы, которые звучат вслед проезжающему конном патрулю.
Всадники уже давно привыкли к такому вниманию, ведь они служат здесь уже очень давно - от 10 до 19 лет. Желающим сфотографировать лошадей или сфотографироваться с патрулем полицейские не отказывают, но посидеть верхом или покататься во время патрулирования - запрещено.
Как отмечают всадники, лошади - это, в первую очередь, психологический способ воздействия, ведь они никого не оставляют равнодушными. Они вызывают положительные эмоции и одновременно злоумышленник дважды подумает, стоит ли связываться с конной полицией. А еще лошади более маневренные, чем, например, велосипеды, ведь с легкостью могут передвигаться по песку и высокой траве или по воде.