В Житомире начались массовые полицейские рейды во время карантина. ФОТО

С началом жорткого карнатина (локдауна) в Житомире полицейские начали отработку областного центра. Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, основная цель - это предупреждение и пресечение проявлений уличной преступности. Уже с начала проведения мероприятий правоохранители фиксируют значительное уменьшение количества совершенных преступлений.

- К превентивным мерам привлечено более 100 правоохранителей, из них 60 полицейских из подразделений Главного управления НП и семи отделов и отделений, входящих в структуру Житомирского районного управления полиции, а также полсотни нацгвардийцев местной воинской части, - отмечает начальник Житомирского РУП Сергей Синявский. - Все они нацелены на выявление лиц, причастных к совершению уголовных и административных правонарушений, а также обеспечение общественной безопасности и порядка на территории города.



За два дня правоохранители, патрулируя город, проводили проверки подозрительных лиц и обращали повышенное внимание на места возможного сбора криминогенного элемента. В это время они провели более двухсот профилактических бесед с горожанами, в том числе с теми, кто ранее уже привлекался за правонарушения различного характера.



Среди положительных результатов усиленных превентивных мер полицейские отмечают уменьшение количества совершенных уголовных деяний, в частности, за это время в Житомире не зарегистрировано ни одной квартирной кражи и ограбления.