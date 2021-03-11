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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 11 » 13:35:40

В Житомире начались массовые полицейские рейды во время карантина. ФОТО

Сегодня, 13:38:40 1507 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начались массовые полицейские рейды во время карантина. ФОТО

С началом жорткого карнатина (локдауна) в Житомире полицейские начали отработку областного центра. Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, основная цель - это предупреждение и пресечение проявлений уличной преступности. Уже с начала проведения мероприятий правоохранители фиксируют значительное уменьшение количества совершенных преступлений.

- К превентивным мерам привлечено более 100 правоохранителей, из них 60 полицейских из подразделений Главного управления НП и семи отделов и отделений, входящих в структуру Житомирского районного управления полиции, а также полсотни нацгвардийцев местной воинской части, - отмечает начальник Житомирского РУП Сергей Синявский. - Все они нацелены на выявление лиц, причастных к совершению уголовных и административных правонарушений, а также обеспечение общественной безопасности и порядка на территории города.


За два дня правоохранители, патрулируя город, проводили проверки подозрительных лиц и обращали повышенное внимание на места возможного сбора криминогенного элемента. В это время они провели более двухсот профилактических бесед с горожанами, в том числе с теми, кто ранее уже привлекался за правонарушения различного характера.

Среди положительных результатов усиленных превентивных мер полицейские отмечают уменьшение количества совершенных уголовных деяний, в частности, за это время в Житомире не зарегистрировано ни одной квартирной кражи и ограбления.

 

Тэги: Карантин, Житомир, полиция
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Комментариев: 12
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:51:14, Сегодня [Материал]

вот такое оно, полицейское государство...
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:10:05, Сегодня [Материал]

А причём тут карантин к вашим рейдам?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:18:39, Сегодня [Материал]

Лес тырят. песок тырят обербетон закупает песок ворованный сотнями тысяч тонн, бюджет города Житомира тырят., Гидропарк Житомирский тырят...неделю назад представители горисполкома в количестве 20 чиновников на выезде в Гидропарке распределяли кому что достанется после чего снесли все ларьки, и опубликовали сдесьже на ЖЖ. Житомиргаз тоже тырит Украинский газ. Кто в этой стране наведёт порядок...А???
melan
4 melan (melan)   • 14:27:33, Сегодня [Материал]

показуха
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 14:57:57, Сегодня [Материал]

Планктон должен сидеть тихо, пока его едят...
predi
8 predi (predi)   • 15:54:31, Сегодня [Материал]

Ти вже випав в осадок?
Дно є дно у всіх його сепаратистських проявах.
melan
6 melan (melan)   • 15:28:09, Сегодня [Материал]

почему молчит полиция о водиле который насмерть сбил женщину и сбежал?? суд уже вынес ему меру пресечения домашний арест, хотя прокуратура просила содержание под стражей. Что за тип такой кучерявый???
predi
7 predi (predi)   • 15:52:35, Сегодня [Материал]

Перевірте будь ласка чи працює і чи дотримується карантинних норм сепаратистське кубло, котре тримає гадюшник під назвою "Лонселот" по вулиці Покровській, 151а, а також чи мають вони всі дозвільні документи на цю роботу?
Karab
9 Сергей (Karab)   • 16:24:28, Сегодня [Материал]

Тут скорее нужно проверить или психбольной Иванюк не сбежал из палаты психбольницы на Гуйве
predi
11 predi (predi)   • 17:29:12, Сегодня [Материал]

То це продажна шкура целкова, котра блює помиями "руського міра" і волає під ніком Сергей (Karab) має фамілію Іванюк?
От же ж нічтожество кацапське, живе і лікується у нас, а до своїх фашистів не їде.
Але головне що воно настільки недалеке в своєму розвитку що навіть лікарі Гуйви в прострації від цього пупкінського дебіла і зрадника України.
DomA
10 Владимир (DomA)   • 16:35:46, Сегодня [Материал]

"Среди положительных результатов ... за это время в Житомире не зарегистрировано ни одной квартирной кражи и ограбления."
Перед новим роком взломали квартиру в районі Автовокзалу - приїхали "слідаки", зіпсували пару папірців формату А4 і пропали до сьогодні!
Місяць тому повторний взлом - 102 не набирав (шкода свій час і папір)!
аваков чорт!)
vovik-zt
12 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:34:16, Сегодня [Материал]

Мене теж пів року тому обікрали і вже надіі нема що щось, чи когось найдуть. Коли приходиш туди, то вони довго шукают де твоя спава (а узнати хто веде твою справу то той ще квест!), потім щось типу пишуть і забувають :( Жодного разу за пів року ніхто навіть не передзвонив! Мені сказали що якщо я знайду адресу крадіів, то можливо туди виїде опергрупа і перевірить, але я не знайшов. Херовий з мене слідак :) ХЗ нах я податки плачу?!
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