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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 18 » 11:03:57

Полсотни житомирян оштрафовали за появление без масок в общественных местах

Сегодня, 11:03:57 840 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полсотни житомирян оштрафовали за появление без масок в общественных местах

 В Житомире за две недели полицейские обнаружили более 80 нарушений карантинных ограничений. Большинство из них – игнорирование правил ношения средств индивидуальной защиты. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"За две недели правоохранители областного центра проверили около шести сотен субъектов хозяйствования. Среди них рынки, торговые центры, заведения общепита и магазины. За это время полицейские выявили 83 правонарушения, связанных с несоблюдением требований карантина", – информирует полиция.


В 21 случае речь идет о нарушениях, совершенных владельцами и работниками развлекательных, торговых заведений и других учреждений.

Еще около полусотни административных протоколов было составлено за игнорирование горожанами правил ношения средств индивидуальной защиты в местах общего пользования. Нарушители должны заплатить штраф от 170 до 255 гривен.

Напомним, с 30 октября в Житомире и области начали действуют усиленные карантинные ограничения.
Тэги: полиция, Житомир, Карантин, штраф
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:02:10, Сегодня [Материал]

Должны заплатить и заплатят - две совершенно разные вещи. Сообщите нам, сколько из тех, кто решил опротестовать, успешно обжаловал этот незаконный штраф.

Коротко: не будьте терпилами, обжалуйте эти штрафы в судах.
Рашатумбай
2 Александр (Рашатумбай)   • 15:01:40, Сегодня [Материал]

Смішний штраф...мені поліція виписала 510 грн за не ввімкнутий поворот на перехресті між селами, хоча ні для кого небезпеки не створював.
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