Полсотни житомирян оштрафовали за появление без масок в общественных местах

В Житомире за две недели полицейские обнаружили более 80 нарушений карантинных ограничений. Большинство из них – игнорирование правил ношения средств индивидуальной защиты. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"За две недели правоохранители областного центра проверили около шести сотен субъектов хозяйствования. Среди них рынки, торговые центры, заведения общепита и магазины. За это время полицейские выявили 83 правонарушения, связанных с несоблюдением требований карантина", – информирует полиция.
В 21 случае речь идет о нарушениях, совершенных владельцами и работниками развлекательных, торговых заведений и других учреждений.
Еще около полусотни административных протоколов было составлено за игнорирование горожанами правил ношения средств индивидуальной защиты в местах общего пользования. Нарушители должны заплатить штраф от 170 до 255 гривен.
Напомним, с 30 октября в Житомире и области начали действуют усиленные карантинные ограничения
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