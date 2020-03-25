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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 25 » 08:25:27

В Житомирской области пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

Сегодня, 08:36:27 2314 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

 Жителям Житомирской области с заврашнего дня, 26 марта, запрещено пользоваться общественным транспортом без защитных масок.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения случаев коронавируса COVID-19.
 

"Во время пользования коммунальным или частным транспортом как водители, так и пассажиры в обязательном порядке должны использовать защитные маски. За невыполнение этих карантинных мероприятий соответствующие службы будут налагать штрафные санкции", - говорится в сообщении на сайте областного совета.


Сейчас в аптечных сетях защитных масок нет, поэтому председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко призвал жителей области сделать эти маски в домашних условиях.

Напомним, с 18 марта на всей территории страны запрещены регулярные и нерегулярные перевозки, а также перевозки более 10 пассажиров одновременно в троллейбусах, трамваях и автобусах.
Тэги: общественный транспорт, маска, Карантин, Житомир
Комментариев: 8
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 08:42:07, Сегодня [Материал]
+1

Пусть власти тогда роздадут маски каждому жителю области. А уж потом вводят запрет!!!
Vvvetal
5 Vetal (Vvvetal)   • 09:54:22, Сегодня [Материал]
-1

нема що роздавати, зевласть все вже продала, як і вас і ваших дітей
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 11:15:17, Сегодня [Материал]
0

Ой блин, прям плач порохобота.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 08:52:27, Сегодня [Материал]
+1

Все правильно, еще бы про перчатки подумали
Semen1952
8 Semen (Semen1952)   • 11:35:00, Сегодня [Материал]
0

Зачем перчатки?
Используйте туалетную бумагу.
Рулона, "Обуховской"-65 м., хватает на неделю.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:22:21, Сегодня [Материал]
+8

Если бы сейчас шла предвыборная компания, то все партии и кандидаты раздавали бы эти маски и перчатки со своей рекламой на каждом шагу.
Vvvetal
4 Vetal (Vvvetal)   • 09:53:21, Сегодня [Материал]
0

зедаун всі маски продав, тепер наживається на цінах на продукти і звісно наживається на війні. Виборці зє, гірше же не буде?
Muz
6 Игорь (Muz)   • 11:08:58, Сегодня [Материал]
+2

Буде гірше)
Тому, не в коментарях тут стирчи, а біжи готуйся!)
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