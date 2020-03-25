В Житомирской области пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

Жителям Житомирской области с заврашнего дня, 26 марта, запрещено пользоваться общественным транспортом без защитных масок.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения случаев коронавируса COVID-19.
"Во время пользования коммунальным или частным транспортом как водители, так и пассажиры в обязательном порядке должны использовать защитные маски. За невыполнение этих карантинных мероприятий соответствующие службы будут налагать штрафные санкции", - говорится в сообщении на сайте областного совета.
Сейчас в аптечных сетях защитных масок нет, поэтому председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко призвал жителей области сделать эти маски в домашних условиях.
Напомним, с 18 марта на всей территории страны запрещены регулярные и нерегулярные перевозки, а также перевозки более 10 пассажиров одновременно в троллейбусах, трамваях и автобусах
.
Используйте туалетную бумагу.
Рулона, "Обуховской"-65 м., хватает на неделю.
Тому, не в коментарях тут стирчи, а біжи готуйся!)