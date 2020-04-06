Нет пропуска – иди пешком. Общественный транспорт Житомира переходит на особый режим работы

«Мы не можем сейчас остановить город. Многие предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре, не попадают под перечень ... Охранникам маленькой базы строительных материалов, которая пока не работает, тоже необходимо доехать на работу, уборщице в маленьком магазине, предпринимателю, который сегодня имеет право работать ... Поэтому мы даем форму свободного доступа пропуска, которую предприниматель может скачать, заполнить и указать свой код, заполнить название предприятия и ориентировочное количество пропусков, распечатать и выдать сотрудникам, которые обеспечивают работу предприятия. Вопрос уже отработан с полицией», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.