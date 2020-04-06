Кабинет министров принял решение о полном прекращении междугородных и городских перевозок в общественном транспорте. В связи с этим сегодня в Житомире почти не курсировали частные маршрутки.
6 апреля срочно собрался исполнительный комитет. Во время заседания было решено, что Житомир не может пойти на полное прекращение пассажироперевозок, поэтому члены исполкома пошли на компромисс.
Пользоваться общественным транспортом смогут работающие житомиряне, но только при условии наличия специального пропуска, передает «Перший Житомирський
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«Мы не можем сейчас остановить город. Многие предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре, не попадают под перечень ... Охранникам маленькой базы строительных материалов, которая пока не работает, тоже необходимо доехать на работу, уборщице в маленьком магазине, предпринимателю, который сегодня имеет право работать ... Поэтому мы даем форму свободного доступа пропуска, которую предприниматель может скачать, заполнить и указать свой код, заполнить название предприятия и ориентировочное количество пропусков, распечатать и выдать сотрудникам, которые обеспечивают работу предприятия. Вопрос уже отработан с полицией», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
В городском совете разработали специальную форму, заполнив которую можно будет получить разрешение на проезд в общественном транспорте.
Нет пропуска – иди пешком. Общественный транспорт Житомира переходит на особый режим работы
Решение принимали ублюдки в авто за 100 000$ , которым уж точно не придется ходить пешком.