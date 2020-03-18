С сегодняшнего дня, 18 марта, отменили движение всех пригородных автобусных маршрутов. Это касается и тех, которые находятся в городской сети - №104, 110, 126, 147. Такое решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров от 11.03.2020 №211, а также по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации.
Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук во время брифинга.
Движение автобусных маршрутов №104, 110, 126 и 147 осуществляется только в пределах Житомира, №104 и 110 курсируют до областной детской больнице в Станишевке.
«До 19 марта городской общественный транспорт движется без изменений согласно графиков выпуска на 70 троллейбусов, 10 трамваев и 180 автобусов. 19 марта будет принято решение о работе общественного транспорта в дальнейшем», - говорилось во время брифинга.
Также отмечено, что подъезд к областной больнице, первой городской и областной детской больнице останется даже в случае полной остановки городского общественного транспорта.
Напоминаем, что согласно выше указанного постановления Кабмина, перевозка более 10 пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах на период противоэпидемических мероприятий запрещена
.
«Просим жителей города ограничить количество поездок общественным транспортом»
, - призывает городской совет.
Общественный транспорт в Житомире пока будет курсировать в обычном режиме: далее его количество сократят
2 - а само стадо в час пик разве не будет набиваться как килька в консервную банку?
Пора достать велосипед/самокат/ролики
Ну и статистика (на текущий момент по стране) говорит о том, что больше заболело молодых и младенцев, чем пенсионеров.