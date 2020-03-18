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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 18 » 09:47:36

Общественный транспорт в Житомире пока будет курсировать в обычном режиме: далее его количество сократят

Сегодня, 10:06:34 2643 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Общественный транспорт в Житомире пока будет курсировать в обычном режиме: далее его количество сократят

 С сегодняшнего дня, 18 марта, отменили движение всех пригородных автобусных маршрутов. Это касается и тех, которые находятся в городской сети - №104, 110, 126, 147. Такое решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров от 11.03.2020 №211, а также по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук во время брифинга.

Движение автобусных маршрутов №104, 110, 126 и 147 осуществляется только в пределах Житомира, №104 и 110 курсируют до областной детской больнице в Станишевке.
 

«До 19 марта городской общественный транспорт движется без изменений согласно графиков выпуска на 70 троллейбусов, 10 трамваев и 180 автобусов. 19 марта будет принято решение о работе общественного транспорта в дальнейшем», - говорилось во время брифинга.


Также отмечено, что подъезд к областной больнице, первой городской и областной детской больнице останется даже в случае полной остановки городского общественного транспорта.

Напоминаем, что согласно выше указанного постановления Кабмина, перевозка более 10 пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах на период противоэпидемических мероприятий запрещена.

«Просим жителей города ограничить количество поездок общественным транспортом», - призывает городской совет.
Тэги: общественный транспорт, Карантин, Житомир
Комментариев: 8
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:20:06, Сегодня [Материал]
0

Не совсем представляю, как будет происходить процесс ограничения количества пассажиров в транспорте. Не пускать лишних (как?) или выгонять тех, кто уже покатался?
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:22:20, Сегодня [Материал]
+1

у кого то ночью этой деньги с карточек крали ?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:28:11, Сегодня [Материал]
0

Вечером никак не мог телефон пополнить, ни на сайте оператора, ни на сайте банка. Такое ощущение, что Ощад висит.
current_user
4 Current User (current_user)   • 11:02:08, Сегодня [Материал]
0

В GooglePay прийшло сповіщення, що списалось 6 грн за проїзд у маршрутці, хоча вже чотири дні не користуюся маршрутками. Був один день, коли взагалі не було списань, хоча розрахувався смартфоном не менше 6 разів.
velcade
7 Санитар (velcade)   • 12:02:06, Сегодня [Материал]
0

В пятницу ночью, 4 раза по 6 грн. Последний раз ездил 2 недели назад. Потом новость в СМИ - ой, ошибка, сбой в ПО. Обещание "жоповодителей" пипа исправить. "Испарвили". Сегодня у сотрудников ночью по 4-6 раз по 6 и 4 грн. Это те, кто 2-4 раза в неделю ездят и расчитывались банковскими картами. Пошли в банки писать заявы на выпуск новых карт. Как-то так...
google
5 Гугиль (google)   • 11:22:57, Сегодня [Материал]
0

1 - а водители захотят возить по 5 человек?
2 - а само стадо в час пик разве не будет набиваться как килька в консервную банку?
Пора достать велосипед/самокат/ролики
nGray
6 nGray (nGray)   • 12:01:14, Сегодня [Материал]
0

Сегодня, как обычно, ехал на работу в трамвае. Было нас в "гармошке" 21 человек + кондуктор (даже в маске). Из всех пассажиров только 7 человек, включая меня, не пенсионного возраста. Что б вы не сомневались, 3 пенсионера вышло на Хлебной, ещё 7 пенсов и двое трудяг на Небесної Сотні. Возле ЦУМа зашло еще 6 человек, все пожилого возраста. Кроме меня и 3-х пенсионеров все вышли на Грушевского и дружно пошагали на остановку в сторону Крошни. Кто ещё не понял хитрой логистики, поясняю - пенсионеры без печали упорно продолжают кататься в общественном транспорте по маршруту: из дома - Житний - Сенный - ещё куда-нибудь - домой.
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 14:38:26, Сегодня [Материал]
0

У них такая жизнь с той пенсией, что им уже и терять то нечего - итак одной ногой в земле уже.
Ну и статистика (на текущий момент по стране) говорит о том, что больше заболело молодых и младенцев, чем пенсионеров.
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