С 11 мая житомирянам позволят пользоваться городским общественным транспортом без специальных удостоверений, однако только в определенные часы.
Такое решение было принято сегодня, 8 мая, на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», пользоваться общественным транспортом без удостоверений можно будет в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и в выходные.
Напомним, с 8 апреля в общественном транспорте Житомира действуют специальные удостоверения
.
Житомирянам разрешат пользоваться общественным транспортом без специальных удостоверений