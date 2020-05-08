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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 8 » 11:54:01

Житомирянам разрешат пользоваться общественным транспортом без специальных удостоверений

Вчера, 11:55:01 3420 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам разрешат пользоваться общественным транспортом без специальных удостоверений

 С 11 мая житомирянам позволят пользоваться городским общественным транспортом без специальных удостоверений, однако только в определенные часы.

Такое решение было принято сегодня, 8 мая, на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», пользоваться общественным транспортом без удостоверений можно будет в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и в выходные.

Напомним, с 8 апреля в общественном транспорте Житомира действуют специальные удостоверения.



 
Тэги: общественный транспорт, Карантин, Житомир
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