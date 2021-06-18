С 1 июля в Житомире отменят временные ограничения льготного проезда в общественном транспорте

С 1 июля будут отменены временные ограничения для льготного проезда в общественном транспорте Житомирской городской территориальной громады.
Такое решение принято 18 июня во время заседания исполнительного комитета городского совета.
Ограничения, которые действовали с 10:00 до 16:00, отменили из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Житомире и отнесения города в «зеленую» карантинную зону.
«Решение разрешить льготный проезд только с 10 до 16 часов мы принимали, потому Житомир был в «красной зоне» и действовали ограничения Кабмина о проезде в общественном транспорте. К тому же, детям надо было добираться в школы без толп и долгого ожидания транспорта. Учебный год закончился. Сейчас будем сообщать перевозчикам, будем перенастраивать систему, и в начале следующего месяца ограничения будут сняты», - пояснил городской голова Сергей Сухомлин.
В городском совете
отмечают, что в общественном транспорте перевозки пассажиров осуществляются только в пределах сидячих мест и в средствах индивидуальной защиты.