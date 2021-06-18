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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 18 » 16:18:51

С 1 июля в Житомире отменят временные ограничения льготного проезда в общественном транспорте

Сегодня, 16:18:51 1710 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 июля в Житомире отменят временные ограничения льготного проезда в общественном транспорте

 С 1 июля будут отменены временные ограничения для льготного проезда в общественном транспорте Житомирской городской территориальной громады.

Такое решение принято 18 июня во время заседания исполнительного комитета городского совета.

Ограничения, которые действовали с 10:00 до 16:00, отменили из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Житомире и отнесения города в «зеленую» карантинную зону.
 

«Решение разрешить льготный проезд только с 10 до 16 часов мы принимали, потому Житомир был в «красной зоне» и действовали ограничения Кабмина о проезде в общественном транспорте. К тому же, детям надо было добираться в школы без толп и долгого ожидания транспорта. Учебный год закончился. Сейчас будем сообщать перевозчикам, будем перенастраивать систему, и в начале следующего месяца ограничения будут сняты», - пояснил городской голова Сергей Сухомлин.


В городском совете отмечают, что в общественном транспорте перевозки пассажиров осуществляются только в пределах сидячих мест и в средствах индивидуальной защиты.
Тэги: льготы, общественный транспорт, Карантин, Житомир
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Комментариев: 1
Васёк
1 Вася (Васёк)   • 16:48:23, Сегодня [Материал]

Опять этот электорат опзж будет с утра до ночи круги от скуки наматывать, а платному пассажиру подорожание цены на проезд, которое ещё в прошлом году обещали.
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