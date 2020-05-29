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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 29 » 08:50:37

Пенсионеры смогут бесплатно ездить в электротранспорте только при наличии «Карты житомирянина»

Сегодня, 09:13:23 255 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пенсионеры смогут бесплатно ездить в электротранспорте только при наличии «Карты житомирянина»

 С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно пользоваться городским электротранспортом только при наличии "Карты житомирянина". Соответствующее решение было принято 28 мая исполнительным комитетом.

В решении говорится, что в городском электротранспорте проезд для льготных категорий граждан (пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы) будет бесплатным при наличии "Карты житомирянина". Без карты придется платить за проезд 3 грн.

"При наличии "Карты житомирянина" льготники смогут ездить в транспорте без ограничений во времени. Пенсионерам же из других городов установлена ​​льготная стоимость, и они будут платить за проезд 3 грн", - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.

Во время заседания исполкома городской голова Сергей Сухомлин добавил, что решение вступает в силу через два месяца и за это время пенсионеры и другие льготные категории имеют возможность оформить "Карты житомирянина".

Как сообщал "Журнал Житомира", с 1 августа в Житомире повысится стоимость проезда в общественном транспорте общего пользования.

Ранее "Ощадбанк" возобновил прием заявлений на изготовление "Карты житомирянина". Где и как можно оформить карту - читайте по ссылке.
Тэги: пенсионеры, Житомир, льготы, общественный транспорт
Комментариев: 1
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 09:18:35, Сегодня [Материал]
0

Тільки 30 днів до першого вересня, коли виконком в надцяте перегляне своє рішененя і введе плату за проїзд для пенсіонерів.
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