Пенсионеры смогут бесплатно ездить в электротранспорте только при наличии «Карты житомирянина»

С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно пользоваться городским электротранспортом только при наличии "Карты житомирянина". Соответствующее решение было принято 28 мая исполнительным комитетом.
В решении говорится, что в городском электротранспорте проезд для льготных категорий граждан (пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы) будет бесплатным при наличии "Карты житомирянина". Без карты придется платить за проезд 3 грн.
"При наличии "Карты житомирянина" льготники смогут ездить в транспорте без ограничений во времени. Пенсионерам же из других городов установлена льготная стоимость, и они будут платить за проезд 3 грн", - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.
Во время заседания исполкома городской голова Сергей Сухомлин добавил, что решение вступает в силу через два месяца и за это время пенсионеры и другие льготные категории имеют возможность оформить "Карты житомирянина".
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 1 августа в Житомире повысится стоимость проезда
в общественном транспорте общего пользования.
Ранее "Ощадбанк" возобновил прием заявлений на изготовление "Карты житомирянина". Где и как можно оформить карту - читайте по ссылке
.