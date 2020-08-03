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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 3 » 08:55:03

Пенсионерам дали еще месяц на оформление «Карты житомирянина»: пока можно ездить по удостоверению

Вчера, 09:06:03 1533 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пенсионерам дали еще месяц на оформление «Карты житомирянина»: пока можно ездить по удостоверению

 С 1 августа в Житомире начали действовать новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Среди нововведений: право бесплатного проезда в коммунальном электротранспорте пенсионерам по возрасту и инвалидам III-й группы предоставляется только при наличии "Карты житомирянина".

Как сообщал "Журнал Житомира", оформление карточек осуществляется в "Ощадбанке", к тому же недавно были проблемы с их выдачей.

Из-за этого в городском совете приняли решение разрешить пенсионерам и людям с инвалидностью бесплатно ездить при наличии удостоверений еще до конца августа.
 

"Житомирский городской совет, понимая наличие технических проблем при оформлении карточки сообщает, что в течение августа будет предоставляться право льготного проезда пенсионерам и инвалидам III-й группы, зарегистрированных в Житомирской ОТГ, при наличии пенсионного удостоверения и документа, подтверждающего инвалидность", - информирует мэрия.


Напомним, при оплате "Картой житомирянина" или "Транспортной картой" стоимость проезда в электротранспорте - 4 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн. Наличными - 6 и 8 гривен соответственно.
Тэги: пенсионеры, общественный транспорт, карта житомирянина, Житомир
Комментариев: 7
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:04:29, Вчера [Материал]
+3

Три простейших вопроса:
1. Огласите кол-во выданных на руки (а не кол-во заявок или лежащих в банке карточек) карточек Житомирянина и какой это % от общего кол-ва населения г. Житомира. А потом мы спросим сколько денег попилили на этом лохотроне и кто за это ответит.
2. Ощадбанк все еще требует переводить пенсии в свой банк, чтобы получить эту недокарточку?
3. Когда будет расширен список банков, к-рые будут выпускать эту карту Житомирянина (физическая или виртуальная карта - без разницы).
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 15:00:34, Вчера [Материал]
0

те що мені відомо.

1. мерія казала про цифру 27 тисяч.
2. так, це вимога правління зі столиці.
3. картка житомирянина - це спільний проєкт міста і ощада. мабуть ніколи.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:27:16, Вчера [Материал]
0

А если п.2 не выполнять?
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 02:11:43, Сегодня [Материал]
0

Не выполняй, но и карту Сухомлинянина тебе тогда никто не даст, про это писали еще в предыдущих новостях по этой теме.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 02:09:58, Сегодня [Материал]
0

Спасибо. Т.е. грубо говоря, всего около 10% населения города то ли подало заявку, то ли уже получило эту многострадальную карту Сухомлинянина. Иными словами - это фиаско, братан. Столько лет мучали, а на выходе - пшик. Браво! Осталось еще премии всем причастным выписать, и все ок будет.

Кстати, небольшое уточнение в виде вопроса, по тому самому требованию к пенсионерам: заставляют переводить пенсии всех без разбору, или только тех, кто получает пенсию в других банках? Т.е. пенсионеры, получающие на почте, тоже попали в Ощадбанковское ярмо, или им повезло, и они и дальше могут получать пенсию на почте и получить карту Сухомлинянина?
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:42:27, Вчера [Материал]
+1

Мені цю грьобану карту не вдається оформити з лютого місяця! Ощадбанк це ще то ДНО! В них то типу по запису, в лютому записали на червень, конкретно на 15 число на 12:15 - прийшов (відпросився з роботи) о 12:00 рівно, простояв 40 хв. у черзі на вулиці, потім думаю дай спитаю зайду, та де там, дідуля перегородив палицею вхід з криками "Без черги не пущу!" бабки підтримали "оборону Сталінграда" та я прорвався (ще пінером був коли так в останне проривався в чергах), а там друга черга "в середині". Волають "Стій, тут тільки спитати не канає! - всі, тількі спитати хитрожопі!" "Хелп" - кричу адміністраторе, рятуйте, мені реально тільки спитати. Дівчина у "банківському одязі" каже чекайте тут , за лінію не ходіть, бо біда буде, коронавірус за лінією може напасти. Адміністратор у нас одна, звільниться і підійде. Але ж сзаду бабкі пруть виганяти вже! Ситуація патова - кажу в мене ксіва "Талончик на 12:15", пустіть або давайте начальника цієї багадельні. "Ксіва не канає під час пандеміі" каже Дівчина у "банківському одязі". Скажу більше, під час пандеміі взагалі здоровий глузд "не канає". І тут, о чудо, та сама Дівчина у "банківському одязі" раптово стає адміністратором, підходить до зошита (в таких зошитах у селі на хрестик записують мабуть) і каже що "Черга змістилась, я Вас перезапишу" на місяць далі. Хер з ним думаю, немає ні часу, не бажання тут ще "воювати". Вириваюсь на волю з того Ощадбанку під воплі "захисників черги" і йду на роботу. Через місяць ситуація рівно повторюється, а потім ще через тиждень і ще... тільки відмазки різні "захворів", "немає" спеціаліста, "вісить програма", "вісить Ощад24", "зараз не знаємо як видавати карти за кошти (120грн. воно ще коштує) бо нам не прийшло роз'яснення з гори, і ще 100500 відмовок. Дістав той Ощад і та картка клята, на транспорті їзджу мало і рідко, по суті нах не треба налаштовую себе.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 02:04:53, Сегодня [Материал]
0

Купи транспортную карту и не мучайся, ну или другие способы оплаты в помощь.
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