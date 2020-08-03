Пенсионерам дали еще месяц на оформление «Карты житомирянина»: пока можно ездить по удостоверению

С 1 августа в Житомире начали действовать новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Среди нововведений: право бесплатного проезда в коммунальном электротранспорте пенсионерам по возрасту и инвалидам III-й группы предоставляется только при наличии "Карты житомирянина".
Как сообщал "Журнал Житомира
", оформление карточек осуществляется в "Ощадбанке
", к тому же недавно были проблемы с их выдачей
.
Из-за этого в городском совете приняли решение разрешить пенсионерам и людям с инвалидностью бесплатно ездить при наличии удостоверений еще до конца августа.
"Житомирский городской совет, понимая наличие технических проблем при оформлении карточки сообщает, что в течение августа будет предоставляться право льготного проезда пенсионерам и инвалидам III-й группы, зарегистрированных в Житомирской ОТГ, при наличии пенсионного удостоверения и документа, подтверждающего инвалидность", - информирует мэрия.
Напомним, при оплате "Картой житомирянина" или "Транспортной картой" стоимость проезда в электротранспорте - 4 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн. Наличными - 6 и 8 гривен соответственно
.
1. Огласите кол-во выданных на руки (а не кол-во заявок или лежащих в банке карточек) карточек Житомирянина и какой это % от общего кол-ва населения г. Житомира. А потом мы спросим сколько денег попилили на этом лохотроне и кто за это ответит.
2. Ощадбанк все еще требует переводить пенсии в свой банк, чтобы получить эту недокарточку?
3. Когда будет расширен список банков, к-рые будут выпускать эту карту Житомирянина (физическая или виртуальная карта - без разницы).
1. мерія казала про цифру 27 тисяч.
2. так, це вимога правління зі столиці.
3. картка житомирянина - це спільний проєкт міста і ощада. мабуть ніколи.
Кстати, небольшое уточнение в виде вопроса, по тому самому требованию к пенсионерам: заставляют переводить пенсии всех без разбору, или только тех, кто получает пенсию в других банках? Т.е. пенсионеры, получающие на почте, тоже попали в Ощадбанковское ярмо, или им повезло, и они и дальше могут получать пенсию на почте и получить карту Сухомлинянина?