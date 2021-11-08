В общественном транспорте Житомира ввели дополнительные ограничения

С 7 ноября в городском общественном транспорте Житомира ввели дополнительные меры безопасности во время действия «красной» зоны карантина. Об этом напомнили в Житомирском городском совете
.
Так, правом льготного проезда можно воспользоваться с 10:00 до 16:00
. Такое ограничение не распространяется на военнослужащих, работников правоохранительных органов и гражданской защиты населения при исполнении служебных обязанностей, на детей из многодетных семей, детей с инвалидностью и сопровождающих, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Стоимость проезда для школьников остается на уровне 3 грн.
В мэрии объясняют, что ограничение льготного проезда должно разгрузить общественный транспорт в часы пик.
«При изучении пассажиропотока в общественном транспорте было установлено, что 40% всех пассажиров в утреннее и вечернее время - это льготники», - говорит начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный.
Как и ранее, количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения. В салоне транспорта всем нужно находиться в средствах защиты.
Соблюдение правил будет контролироваться сотрудниками полиции, управления транспорта и службы контроля.
transportnikzt