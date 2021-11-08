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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 8 » 10:31:44

В общественном транспорте Житомира ввели дополнительные ограничения

Сегодня, 10:31:44 1164 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В общественном транспорте Житомира ввели дополнительные ограничения

 С 7 ноября в городском общественном транспорте Житомира ввели дополнительные меры безопасности во время действия «красной» зоны карантина. Об этом напомнили в Житомирском городском совете.

Так, правом льготного проезда можно воспользоваться с 10:00 до 16:00. Такое ограничение не распространяется на военнослужащих, работников правоохранительных органов и гражданской защиты населения при исполнении служебных обязанностей, на детей из многодетных семей, детей с инвалидностью и сопровождающих, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Стоимость проезда для школьников остается на уровне 3 грн.

В мэрии объясняют, что ограничение льготного проезда должно разгрузить общественный транспорт в часы пик.
 

«При изучении пассажиропотока в общественном транспорте было установлено, что 40% всех пассажиров в утреннее и вечернее время - это льготники», - говорит начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный.


Как и ранее, количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения. В салоне транспорта всем нужно находиться в средствах защиты.

Соблюдение правил будет контролироваться сотрудниками полиции, управления транспорта и службы контроля.
 

transportnikzt
Тэги: Карантин, общественный транспорт, Житомир, льготы
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