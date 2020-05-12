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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 12 » 11:31:40

Без пропусков, но в масках: в Житомире смягчили правила проезда в общественном транспорте

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Без пропусков, но в масках: в Житомире смягчили правила проезда в общественном транспорте

 В Житомире с начала недели действуют новые правила проезда в общественном транспорте, утвержденные на внеочередном заседании исполнительного комитета 8 мая.

Так, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные пользоваться городским общественным транспортом можно без специального удостоверения.

В остальное время наличие удостоверения в общественном транспорте остается обязательным.



Также остается действующим временное ограничение льготного (бесплатного) проезда в общественном транспорте, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

В мэрии напоминают, что пользоваться общественным транспортом можно только при наличии средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно).

Как сообщал «Журнал Житомира», с 11 мая в Житомире отменили ряд карантинных ограничений.
Тэги: Карантин, Житомир, общественный транспорт
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