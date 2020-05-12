В Житомире с начала недели действуют новые правила проезда в общественном транспорте, утвержденные на внеочередном заседании исполнительного комитета 8 мая.
Так, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные пользоваться городским общественным транспортом можно без специального удостоверения.
В остальное время наличие удостоверения в общественном транспорте остается обязательным.
Также остается действующим временное ограничение льготного (бесплатного) проезда в общественном транспорте, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
В мэрии напоминают, что пользоваться общественным транспортом можно только при наличии средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно).
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 11 мая в Житомире отменили ряд карантинных ограничений
.
Без пропусков, но в масках: в Житомире смягчили правила проезда в общественном транспорте