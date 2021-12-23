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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 23 » 12:36:29

В Житомире отменяют временные ограничения для льготного проезда в общественном транспорте

Сегодня, 12:36:29 466 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отменяют временные ограничения для льготного проезда в общественном транспорте

 С 24 декабря возобновляется льготная перевозка граждан в городском общественном транспорте Житомира. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что ограничения были отменены в связи с переходом Житомирской области в «желтый» уровень эпидемической опасности.
 

«Житомир перешел в «желтую» зону и с завтрашнего дня безвозмездно имеют право проезда без временных ограничений на всех видах городского общественного транспорта льготные категории граждан, кроме пенсионеров и лиц с инвалидностью 3-й группы», - сообщили в управлении транспорта и связи городского совета.


Пенсионеры оплачивают проезд на городских автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00, а «Картой Житомирянина» - 3 грн без ограничений по времени. 

На городском электротранспорте при оплате «Картой Житомирянина» бесплатно и без ограничений по времени.
Тэги: Житомир, Карантин, льготники, общественный транспорт
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