В Житомире отменяют временные ограничения для льготного проезда в общественном транспорте

С 24 декабря возобновляется льготная перевозка граждан в городском общественном транспорте Житомира. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета
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Отмечается, что ограничения были отменены в связи с переходом Житомирской области в «желтый» уровень
эпидемической опасности.
«Житомир перешел в «желтую» зону и с завтрашнего дня безвозмездно имеют право проезда без временных ограничений на всех видах городского общественного транспорта льготные категории граждан, кроме пенсионеров и лиц с инвалидностью 3-й группы», - сообщили в управлении транспорта и связи городского совета.
Пенсионеры оплачивают проезд на городских автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00, а «Картой Житомирянина» - 3 грн без ограничений по времени.
На городском электротранспорте при оплате «Картой Житомирянина» бесплатно и без ограничений по времени.