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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 12:24:18

В Житомире на пасхальные выходные отменили движение троллейбусов и трамваев

Сегодня, 12:24:05 2331 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на пасхальные выходные отменили движение троллейбусов и трамваев

 В Житомире на период празднования Пасхи полностью отменят работу городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы не будут курсировать в городе 18, 19 и 20 апреля.

Соответствующее объявление размещено на сайте Житомирского городского совета.

В мэрии отмечают, что такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады.
 

"Подвоз медицинских работников и работников объектов критической инфраструктуры к рабочим местам будет обеспечен автобусными маршрутами с учетом принятых ограничительных мер", - информирует городской совет.


Напоминаем, что воспользоваться городским общественным транспортом в Житомире можно лишь при наличии специального удостоверения и средств индивидуальной защиты.

ФОТО: transportnikzt
Тэги: Житомир, общественный транспорт, Карантин, троллейбусы
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:29:51, Сегодня [Материал]
-1

Клинические дебилы...

А не проще ли просто закрыть церкви???
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:12:35, Сегодня [Материал]
0

Уже: http://zhzh.info/news/2020-04-16-42758 :)
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:38:16, Сегодня [Материал]
0

И еще перед церквями ямы вырыть, как в Днепре. Ну если не доходит до некоторых.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 12:38:46, Сегодня [Материал]
-1

...или хотя бы обкопать траншеей вокруг, как это сделано в Днепре.)
Слова заместителя мера: Минулoї нoчi, нa мeнe зiйшoв дуx. Тaк, тexнiчний дуx вoдoкaнaлу. Дуx пoвiдoмив мeнi, щo швидшe зa вce, уздoвж цьoгo xpaму, нa глибинi пiвтopa мeтpa, зaмиpoтoчилa xoлoднoкaтaнaя тpубa дiaмeтpoм 150 мм. Тiльки з нaмipiв блaгиx i cпoнукaнь пpaвeдниx, я пpийняв piшeння poзкoпaти цю тpубу, щoб вiдoкpeмити зepнa вiд полови».
Koron
4 Koron (Koron)   • 12:42:23, Сегодня [Материал]
+2

Все так боятся умереть, что готовы друг друга поубивать
ptanderson
5 Андрей (ptanderson)   • 13:23:34, Сегодня [Материал]
0

Кто же закроет церкви, если они не государственные?
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