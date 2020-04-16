В Житомире на пасхальные выходные отменили движение троллейбусов и трамваев

В Житомире на период празднования Пасхи полностью отменят работу городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы не будут курсировать в городе 18, 19 и 20 апреля.
Соответствующее объявление размещено на сайте Житомирского городского совета.
В мэрии отмечают, что такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады.
"Подвоз медицинских работников и работников объектов критической инфраструктуры к рабочим местам будет обеспечен автобусными маршрутами с учетом принятых ограничительных мер", - информирует городской совет.
Напоминаем, что воспользоваться городским общественным транспортом в Житомире можно лишь при наличии специального удостоверения
и средств индивидуальной защиты.
ФОТО: transportnikzt
А не проще ли просто закрыть церкви???
Слова заместителя мера: Минулoї нoчi, нa мeнe зiйшoв дуx. Тaк, тexнiчний дуx вoдoкaнaлу. Дуx пoвiдoмив мeнi, щo швидшe зa вce, уздoвж цьoгo xpaму, нa глибинi пiвтopa мeтpa, зaмиpoтoчилa xoлoднoкaтaнaя тpубa дiaмeтpoм 150 мм. Тiльки з нaмipiв блaгиx i cпoнукaнь пpaвeдниx, я пpийняв piшeння poзкoпaти цю тpубу, щoб вiдoкpeмити зepнa вiд полови».