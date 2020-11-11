Троллейбусы Житомира вернулись на привычные маршруты

Со среды, 11 ноября, троллейбусы в Житомире начали курсировать по привычным маршрутам. Об этом "ЖЖ
" сообщили в Житомирском городском совете.
"С 11.11.2020 года возобновляется движение троллейбусных маршрутов №1А и №3. Троллейбусный маршрут №4 возобновляет курсирование до Железнодорожного вокзала"
, - говорится в сообщении
.
Напомним, с 17 октября
из-за ремонта дорожного покрытия на ул. Большой Бердичевской внесли изменения в движение электротранспорта.
В частности, полностью отменили движение троллейбусов №1А, №3 курсировал до областной больницы, а №4 - до ул. Космонавтов.