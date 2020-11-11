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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 11 » 11:49:42

Троллейбусы Житомира вернулись на привычные маршруты

Сегодня, 12:11:42 579 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Троллейбусы Житомира вернулись на привычные маршруты

 Со среды, 11 ноября, троллейбусы в Житомире начали курсировать по привычным маршрутам. Об этом "ЖЖ" сообщили в Житомирском городском совете.

"С 11.11.2020 года возобновляется движение троллейбусных маршрутов №1А и №3. Троллейбусный маршрут №4 возобновляет курсирование до Железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Напомним, с 17 октября из-за ремонта дорожного покрытия на ул. Большой Бердичевской внесли изменения в движение электротранспорта.

В частности, полностью отменили движение троллейбусов №1А, №3 курсировал до областной больницы, а №4 - до ул. Космонавтов.
Тэги: общественный транспорт, Житомир, троллейбусы
Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 17:55:18, Сегодня [Материал]

Значит ли это, что Б. Бердичевскую доделывать не будут? Бросят так?
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