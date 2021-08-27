Транспортная реформа: троллейбусы в Житомире будут курсировать по новым маршрутам

В Житомире с понедельника, 30 августа, изменят схемы движения некоторых троллейбусов и запустят обновленные маршруты №15. Об этом предупреждает
Житомирский городской совет.
Как сообщалось, соответствующие изменения были утверждены 4 августа исполнительным комитетом горсовета
.
Изменения в троллейбусной сети города
Возобновляется движение троллейбусного маршрута №4-А
«Крошня - площадь Станишовская».
Троллейбусный маршрут №8
«Маликова - площадь Станишовская» сокращается до Областной больницы и будет курсировать по маршруту «Маликова - Областная больница».
Троллейбусный маршрут №4
«Крошня - Вокзал» продлен до ул. Космонавтов и будет курсировать по маршруту «Крошня - Космонавтов».
Отменяются троллейбусные маршруты №1-А и №1-Б
, а будут курсировать троллейбусный маршрут №1
«Железнодорожный вокзал - Театральная - Космонавтов» по маршруту «площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - Большая Бердичевская - Витрука - Циолковского - Космонавтов - Селецкая - Большая Бердичевская - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал)».
Троллейбусный маршрут №15
«Гидропарк - Смолянка - Вокзал - Гидропарк» будет курсировать по маршруту «Гидропарк - Д. Донцова - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская - Витрука - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - М. Бердичевская -Чудновская - Гидропарк».
Троллейбусный маршрут №15-А
«Гидропарк - Вокзал - Смолянка -Гидропарк» будет курсировать по маршруту «Гидропарк - Д. Донцова - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Витрука - Б. Бердичевская - Шевченко - Фещенко-Чопивского - Д. Донцова - М. Бердичевская - Чудновская - Гидропарк».
Фото: TransportnikZt