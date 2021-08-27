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Транспортная реформа: троллейбусы в Житомире будут курсировать по новым маршрутам

Сегодня, 17:49:27 703 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Транспортная реформа: троллейбусы в Житомире будут курсировать по новым маршрутам

 В Житомире с понедельника, 30 августа, изменят схемы движения некоторых троллейбусов и запустят обновленные маршруты №15. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.

Как сообщалось, соответствующие изменения были утверждены 4 августа исполнительным комитетом горсовета.
 

Изменения в троллейбусной сети города


Возобновляется движение троллейбусного маршрута №4-А «Крошня - площадь Станишовская».

Троллейбусный маршрут №8 «Маликова - площадь Станишовская» сокращается до Областной больницы и будет курсировать по маршруту «Маликова - Областная больница».

Троллейбусный маршрут №4 «Крошня - Вокзал» продлен до ул. Космонавтов и будет курсировать по маршруту «Крошня - Космонавтов».

Отменяются троллейбусные маршруты №1-А и №1-Б, а будут курсировать троллейбусный маршрут №1 «Железнодорожный вокзал - Театральная - Космонавтов» по ​​маршруту «площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - Большая Бердичевская - Витрука - Циолковского - Космонавтов - Селецкая - Большая Бердичевская - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал)».

Троллейбусный маршрут №15 «Гидропарк - Смолянка - Вокзал - Гидропарк» будет курсировать по маршруту «Гидропарк - Д. Донцова - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская - Витрука - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - М. Бердичевская -Чудновская - Гидропарк».

Троллейбусный маршрут №15-А «Гидропарк - Вокзал - Смолянка -Гидропарк» будет курсировать по маршруту «Гидропарк - Д. Донцова - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Витрука - Б. Бердичевская - Шевченко - Фещенко-Чопивского - Д. Донцова - М. Бердичевская - Чудновская - Гидропарк».



Фото: TransportnikZt
Тэги: общественный транспорт, схема движения, троллейбусы, Житомир
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