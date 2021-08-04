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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 4 » 16:53:48

С 10 сентября общественный транспорт в Житомире будет курсировать по-новому: исполком принял решение

Сегодня, 16:53:06 165 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 10 сентября общественный транспорт в Житомире будет курсировать по-новому: исполком принял решение

 В Житомире 4 августа исполнительный комитет утвердил обновленную автобусную и троллейбусную сети. Новая сеть общественного транспорта начнет действовать с 10 сентября.

Как объясняют в городском совете, действующая сеть утверждена еще в 2015 году и на сегодня уже не актуальна из-за прекращения работы отдельных маршрутов и изменения схем движения автобусов.

Во время заседания исполкома начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный заявил, что автобусная сеть на сегодняшний день не является сбалансированной: одни маршруты - рентабельные, некоторые - убыточные.

Эти изменения должны стимулировать к упорядочению и пригородных маршрутов, которые работают на городской автобусной сети и создают конкуренцию ТТУ и городским автобусам. Для решения последнего вопроса будет возобновлен диалог с ОГА.
 

Основные изменения автобусной сети

 
  • Отменяются 5 маршрутов автобусной сети, которые на протяжении нескольких лет не работали (маршрут №40, 47, 2, 53, 53А).
  • Без изменений оставят 6 маршрутов (№1, 7, 8, 26, 33, 58), большинство из которых обеспечивают автобусами микрорайоны без троллейбусного сообщения.
  • Появится новый автобусный маршрут Крошня - Богуния - Корбутовка. Автобусный маршрут №3 будет соединять Крошню и Богунии через проспект Независимости.
  • Маршрут №44 будет двигаться по-новому: Чудновская - Большая Бердичевская - Витрука - Слёты - ул. Бориса Тена.
  • Улица Бориса Тена получит сообщение с Богунией благодаря маршруту №11, который также обеспечит сообщением улицу Шептицкого.
  • Маршрут №5 продлен будет до улицы Сосновой и будет пролегать по улице Мазепы к Малинскому рынку.

Перевозчики автобусных маршрутов будут определены на конкурсной основе. Это будет стимулировать их к обновлению подвижного состава, уверяют в горсовете.
 

«К тому же повышаются требования к классу и пассажировместимости автобусов. Согласно транспортному законодательству, если перевозчики не соответствуют условиям конкурса, договор заключается на год. Если отвечают - от 3 до 5 лет», - добавляет Константин Пидпокровный.






Основные изменения троллейбусной сети

 
  • Выпуск троллейбусов будет увеличен на 10 единиц. Ежедневно на линии ТТУ будет выпускать 94 троллейбуса. Вдвое увеличат выпуск троллейбусов в направлениях Крошни и Корбутовки, сократится интервал движения.
  • Корбутовку будут обслуживать троллейбусные маршруты №15 и 15А, которые соединят Корбутовку с Киевской, Витрука, Большой Бердичевской и Фещенко-Чопивского.
  • Троллейбус №1 будет курсировать от железнодорожного вокзала по Киевской, Театральной и Большой Бердичевской до площади Полевой.

 


Тэги: Житомир, маршруты, общественный транспорт, схема движения
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