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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 14 » 13:08:13

Новые маршруты троллейбусов и автобусов: мэрия показала, как в Житомире изменится сеть общественного транспорта

Сегодня, 13:08:03 3373 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые маршруты троллейбусов и автобусов: мэрия показала, как в Житомире изменится сеть общественного транспорта

 14 июня на сайте Житомирского городского совета представили проект новой сети общественного транспорта. По информации горсовета, при формировании изменений в маршрутах было учтено мнение жителей города и приоритетность городского электротранспорта.
 

Основные изменения


Троллейбус:
 
  • Появится новый троллейбусный маршрут на Корбутовку: кроме №15-А, который связывает Корбутовку, вокзал и ул. Космонавтов, появится №15: Корбутовка - Киевская - Полевая - Большая Бердичевская. Теперь Корбутовка будет соединяться не только с Киевской, но и с Большой Бердичевской и бульваром.
  • Троллейбусный маршрут №4, который курсирует с Крошни, будет продлен до Полевой (Крошня - Космонавтов).
  • Будет восстановлен маршрут 4А.
  • Троллейбусы №1-А и 1-Б не будут кольцевыми. Новая схема движения: Вокзал - Киевская - Бердичевская - Космонавтов - Бердичевская - Киевская - Вокзал.
  • После завершения строительства линии будет курсировать троллейбус №9 Малёванка - Вокзал.





Автобусы/маршрутки:
 
  • Появляется новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 соединит Крошню, Богунию и Корбутовку через проспект Независимости и Западное шоссе.
  • Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - Слёты - ул. Бориса Тена.
  • Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
  • Маршрут №5 будет двигаться так: Площаль Сосновая - площадь Путятинская.





Останутся без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58. Подробно обо всех изменениях по ссылке.

В городскую сеть также планируют включить новые автобусные маршруты "Областная детская больница - Институт Полесье" и "Богуния - Областная детская больница".



Изменения в сеть были предварительно обработаны на депутатских комиссиях и будут внесены на рассмотрение исполнительного комитета городского совета.

Тэги: общественный транспорт, маршруты, Житомир, схема движения
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Комментариев: 3
Gams
1 Александр (Gams)   • 14:30:02, Сегодня [Материал]

Ну не должны маршрутки дублировать троллейбус пусть ездят там де их нету.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:44:31, Сегодня [Материал]

интересно, кто автор(ка) этого шедевра?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:34:41, Сегодня [Материал]

Делаем ставки, как скоро посчитают убыточным маршрут автобуса №3 по новой схеме, где маршрутка начнет ездить по безлюдному месту, аля кладбище-лес. Более того, теперь те, кто садился на остановках возле русского кладбища, школы №7, Дастор, Короленко, Ольжича - будут ехать с пересадкой до площади. Спасибо гениям из мэрии, к-рые забрали тут сначала троллейбус №5, а теперь еще и автобус №3. Осталось еще плату за проезд поднять, чтобы люди с пересадкой еще больше заплатили, а то маловато получается - зажрались там вообще!

Вы же не понимаете, это Крошня, им нужно угодить же! Правда, видимо забыли, что у Крошни уже есть маршрутка №30, к-рая едет на Корбутовку. Теперь у них будет уже 2 маршрута, а у кого-то - 0.

Что же - нужно будет еще на один срок выбрать Сухомлина-рехформатора!)
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