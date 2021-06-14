Новые маршруты троллейбусов и автобусов: мэрия показала, как в Житомире изменится сеть общественного транспорта

14 июня на сайте Житомирского городского совета представили проект новой сети общественного транспорта. По информации горсовета, при формировании изменений в маршрутах было учтено мнение жителей города и приоритетность городского электротранспорта.
Основные изменения
Троллейбус:
Автобусы/маршрутки:
- Появится новый троллейбусный маршрут на Корбутовку: кроме №15-А, который связывает Корбутовку, вокзал и ул. Космонавтов, появится №15: Корбутовка - Киевская - Полевая - Большая Бердичевская. Теперь Корбутовка будет соединяться не только с Киевской, но и с Большой Бердичевской и бульваром.
- Троллейбусный маршрут №4, который курсирует с Крошни, будет продлен до Полевой (Крошня - Космонавтов).
- Будет восстановлен маршрут 4А.
- Троллейбусы №1-А и 1-Б не будут кольцевыми. Новая схема движения: Вокзал - Киевская - Бердичевская - Космонавтов - Бердичевская - Киевская - Вокзал.
- После завершения строительства линии будет курсировать троллейбус №9 Малёванка - Вокзал.
- Появляется новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 соединит Крошню, Богунию и Корбутовку через проспект Независимости и Западное шоссе.
- Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - Слёты - ул. Бориса Тена.
- Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
- Маршрут №5 будет двигаться так: Площаль Сосновая - площадь Путятинская.
Останутся без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58. Подробно обо всех изменениях по ссылке
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В городскую сеть также планируют включить новые автобусные маршруты "Областная детская больница - Институт Полесье" и "Богуния - Областная детская больница".
Изменения в сеть были предварительно обработаны на депутатских комиссиях и будут внесены на рассмотрение исполнительного комитета городского совета.