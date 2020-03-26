В Житомире с завтрашнего дня, 27 марта, начнется капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской. Как стало известно «Журналу Житомира
», ремонтные работы будут проводить на отрезке от Старого Бульвара до ул. Довженко.
На время ремонта изменится движение электротранспорта. Об этом предупреждает городской совет.
Так, движение троллейбусного маршрута №4-А отменяется. Движение троллейбусных маршрутов №1-А, №8, и №3 будет осуществляться по улицам Театральная - Малая Бердичевская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова - Фещенко-Чопивского - Шевченко.
Движение автобусных маршрутов остается без изменений.
Стоит добавить, на ремонт улицы потратят 23,1 млн грн, подрядчик - ЧП «Автомагистраль».
Карантин не помеха: завтра в Житомире начнут ремонтировать одну из центральных улиц