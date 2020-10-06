Капремонт Киевской доставит житомирянам еще больше неудобств

В центре Житомира продолжается капитальный ремонт улицы Киевской. В связи с проведением работ с 7 октября отменят и изменят движение некоторых троллейбусных маршрутов.
Об этом 6 октября предупредил Житомирский городской совет.
На период ремонта отменяется движение троллейбусов №1-А и №1-Б.
Изменят схему движения
- №2 Богуния - ул. Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов. В обратном направлении ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Богуния.
- №3 Богуния - ул. Победы - ул. Большая Бердичевская - ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Богуния.
- №4 ул. Покровская - ул. Львовская - ул. Грушевского - ул. Восточная - ул. Киевская. В обратном направлении ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Львовская - ул. Покровская.
- №7 Маликова - ул. Победы - ул. Грушевского - ул. Восточная - ул. Киевская (в часы пик ул. Промышленная). В обратном направлении ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Маликова.
Напомним, ремонт 800 метров улицы Киевской начался еще в начале августа
. Работы выполняет ООО "Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління".