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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 6 » 14:58:08

Капремонт Киевской доставит житомирянам еще больше неудобств

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Капремонт Киевской доставит житомирянам еще больше неудобств

 В центре Житомира продолжается капитальный ремонт улицы Киевской. В связи с проведением работ с 7 октября отменят и изменят движение некоторых троллейбусных маршрутов.

Об этом 6 октября предупредил Житомирский городской совет.

На период ремонта отменяется движение троллейбусов №1-А и №1-Б.
 

Изменят схему движения

 
  • №2 Богуния - ул. Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов. В обратном направлении ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Богуния.
  • №3 Богуния - ул. Победы - ул. Большая Бердичевская - ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Богуния.
  • №4 ул. Покровская - ул. Львовская - ул. Грушевского - ул. Восточная - ул. Киевская. В обратном направлении ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Львовская - ул. Покровская.
  • №7 Маликова - ул. Победы - ул. Грушевского - ул. Восточная - ул. Киевская (в часы пик ул. Промышленная). В обратном направлении ул. Киевская - ул. Восточная - ул. Грушевского - ул. Победы - Маликова.

Напомним, ремонт 800 метров улицы Киевской начался еще в начале августа. Работы выполняет ООО "Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління".
Тэги: троллейбусы, ремонт дорог, Житомир, улица Киевская
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