Быстро, но некачественно: после капремонта на Киевской будут устранять недостатки. ФОТО

«Ряд недостатков, которые обнаружил технический надзор, будут обсуждать завтра (10 ноября, - ред.). Одни из них - это просадка люков в отдельных местах, небольшой процент неровностей. И перекресток Киевской и улицы Покровской. Завтра подрядная организация, которая выполняла работы, должна с заказчиком решить, каким образом мы будем дальше двигаться. По срокам они уложились, и будем ждать принятия работ», - говорит заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.

«По всем недостатках мы общаемся напрямую с департаментом регионального развития и директором Хоменко Инной Викторовной. И относительно битума, который разнесся перед нанесением асфальта, то подрядная организация пообещала, а я своими глазами видел, что они попытались этот битум отмыть. Сегодня я встретился с технадзором, и на этом замечании дополнительно было отмечено. И они пообещали в ближайшее время все эти недостатки устранить и отмыть с плитки (битум, - ред.)», - отмечает заместитель мэра.