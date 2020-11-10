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Быстро, но некачественно: после капремонта на Киевской будут устранять недостатки. ФОТО

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Быстро, но некачественно: после капремонта на Киевской будут устранять недостатки. ФОТО

 В Житомире подрядчик завершил основные ремонтные работы на улице Киевской. Капремонт провели ранее установленных сроков, однако, на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно.

10 ноября представители подрядной организации планируют встретиться с заказчиком работ - департаментом регионального развития Житомирской ОГА, сообщает издание Житомир инфо.
 

«Ряд недостатков, которые обнаружил технический надзор, будут обсуждать завтра (10 ноября, - ред.). Одни из них - это просадка люков в отдельных местах, небольшой процент неровностей. И перекресток Киевской и улицы Покровской. Завтра подрядная организация, которая выполняла работы, должна с заказчиком решить, каким образом мы будем дальше двигаться. По срокам они уложились, и будем ждать принятия работ», - говорит заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.




Пока на Киевской не планируют наносить дорожную разметку, потому что сначала нужно принять работы. Но после нанесения разметки на отремонтированном участке улицы появятся велополосы.

Подрядная организация также должна отмыть следы битума, который остался на тротуарной плитке в центре Житомира.


 

«По всем недостатках мы общаемся напрямую с департаментом регионального развития и директором Хоменко Инной Викторовной. И относительно битума, который разнесся перед нанесением асфальта, то подрядная организация пообещала, а я своими глазами видел, что они попытались этот битум отмыть. Сегодня я встретился с технадзором, и на этом замечании дополнительно было отмечено. И они пообещали в ближайшее время все эти недостатки устранить и отмыть с плитки (битум, - ред.)», - отмечает заместитель мэра.


Напомним, капитальный ремонт улицы Киевской на участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни проводило ООО «Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление». Стоимость ремонтных работ - 21 млн 222 тыс. грн.
 






ФОТО: Житомир инфо
Тэги: улица Киевская, ремонт дорог, Житомир
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