В Житомире стартует ремонт улицы Киевской: движение транспорта будет перекрыто

С 8 августа в Житомире начинается капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Киевской. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи городского совета.
Завтра ремонт начнут на участке улицы от площади Соборной до ул. Театральной. В связи с проведением работ будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта.
В мэрии отмечают, что движение транспорта будет перенаправлено по улице Театральной.
Тендер на ремонт центральной улицы Житомира выиграло ООО «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління». За 21,2 млн грн фирма должна провести капремонт от Соборной площади до улицы Небесной сотни.
Согласно тендеру
, ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире 5 августа начались ремонтные работы на улице Грушевского
.