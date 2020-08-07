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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 7 » 15:41:13

В Житомире стартует ремонт улицы Киевской: движение транспорта будет перекрыто

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В Житомире стартует ремонт улицы Киевской: движение транспорта будет перекрыто

 С 8 августа в Житомире начинается капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Киевской. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи городского совета.

Завтра ремонт начнут на участке улицы от площади Соборной до ул. Театральной. В связи с проведением работ будет осуществлено полное перекрытие движения транспорта.

В мэрии отмечают, что движение транспорта будет перенаправлено по улице Театральной.

Тендер на ремонт центральной улицы Житомира выиграло ООО «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління». За 21,2 млн грн фирма должна провести капремонт от Соборной площади до улицы Небесной сотни.

Согласно тендеру, ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире 5 августа начались ремонтные работы на улице Грушевского.
Тэги: ремонт дорог, улица Киевская, Житомир
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