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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 15 » 14:55:36

Завтра в Житомире стартует капитальный ремонт улицы Киевской

Сегодня, 14:55:36 786 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в Житомире стартует капитальный ремонт улицы Киевской

 16 февраля начнется капитальный ремонт улицы Киевской от ЦУМа до улицы Хлебной. Как сообщает ЖГС, предусмотрен ремонт тротуаров и проезжей части с заменой асфальтного полотна.

«Общественный транспорт будет при этом работать без изменений. Для частного транспорта остается одна полоса», – сообщает заместитель городского головы Александр Шевчук.

Ремонт будет выполняться ЧП «Автомагистраль».
 

«Согласно проекту площадь проезжей части – 45 тысяч кв. м. Проект также предусматривает установку дорожных знаков, озеленение, ремонт канализационных и водопроводных колодцев, поднятие ливнеприемных решеток и колодцевых люков», – сообщают в управлении капитального строительства городского совета.


Капремонт первой очереди планируют завершить к декабрю 2022 года. Далее начнут ремонт еще двух очередей: от ул. Хлебной до ул. Восточной; от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.

Согласно с тендерном, общая стоимость работ – 134,8 млн грн.
Тэги: ремонт дорог, Житомир, улица Киевская
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Комментариев: 4
gladart
1 Артем (gladart)   • 16:13:01, Сегодня [Материал]

от ЦУМа до Хлебной - 270м (8т м2) ... планируют завершить к декабрю 2022г. Вот это скорость! А еще "две очереди" - это планы на пятилетку?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:07:27, Сегодня [Материал]

Мабуть будуть викладати мозаїкою по 1см2 :))) Цікаво тротуари на цій ділянці входять в це "велике будівнитво" (бо по плану не бачу) чи то вже після 2030-го?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 18:38:06, Сегодня [Материал]

У першому ж абзаці написано "предусмотрен ремонт тротуаров и проезжей части с заменой асфальтного полотна."
ToniGRIM
3 Toni (ToniGRIM)   • 17:17:01, Сегодня [Материал]

Какой по счету за 21 год???
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