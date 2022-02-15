Завтра в Житомире стартует капитальный ремонт улицы Киевской

16 февраля начнется капитальный ремонт улицы Киевской от ЦУМа до улицы Хлебной. Как сообщает ЖГС
, предусмотрен ремонт тротуаров и проезжей части с заменой асфальтного полотна.
«Общественный транспорт будет при этом работать без изменений. Для частного транспорта остается одна полоса»
, – сообщает заместитель городского головы Александр Шевчук.
Ремонт будет выполняться ЧП «Автомагистраль».
«Согласно проекту площадь проезжей части – 45 тысяч кв. м. Проект также предусматривает установку дорожных знаков, озеленение, ремонт канализационных и водопроводных колодцев, поднятие ливнеприемных решеток и колодцевых люков», – сообщают в управлении капитального строительства городского совета.
Капремонт первой очереди планируют завершить к декабрю 2022 года. Далее начнут ремонт еще двух очередей: от ул. Хлебной до ул. Восточной; от ул. Восточной до путепровода по Киевскому шоссе.
Согласно с тендерном, общая стоимость работ – 134,8 млн грн
.