Ремонт улицы Киевской решили провести в этом году: уже выбран подрядчик

Департамент регионального развития Житомирской ОГА провел тендер на капитальный ремонт улицы Киевской в Житомире.
Речь идет об участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни. Ожидаемая стоимость закупки составила 21 млн 668 тыс. 654 грн.
Участие в торгах
приняли три фирмы: ООО "Меридиан" с окончательным ценовым предложением в 18 млн 700 тыс. грн, ЧП "Артембуд" с окончательным ценовым предложением в 21 млн 320 тыс. 581 грн и ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление" с окончательным ценовым предложением в 21 млн 619 тыс. 766 грн 65 коп.
Как сообщает сайт Житомир инфо
за нарушения предложения ООО "Меридиан" и ЧП "Артембуд" отклонили.
В документации ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление" тендерный комитет также нашел несоответствия. 4 июня департамент регионального развития Житомирской ОГА обнародовал сообщение с требованием об устранении несоответствий в информации и/или документах, представленных ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление".
Уже 9 июня заказчик закупки объявил намерение подписать договор с ООО "Белоцерковсое дорожно-эксплуатационное управление". Согласно тендерной документации, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Напомним, ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что из-за нехватки средств капремонт улицы Киевской состоится в 2021 году
.