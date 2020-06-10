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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 10 » 14:57:05

Ремонт улицы Киевской решили провести в этом году: уже выбран подрядчик

Вчера, 15:26:05 1573 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт улицы Киевской решили провести в этом году: уже выбран подрядчик

 Департамент регионального развития Житомирской ОГА провел тендер на капитальный ремонт улицы Киевской в ​​Житомире.

Речь идет об участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни. Ожидаемая стоимость закупки составила 21 млн 668 тыс. 654 грн.

Участие в торгах приняли три фирмы: ООО "Меридиан" с окончательным ценовым предложением в 18 млн 700 тыс. грн, ЧП "Артембуд" с окончательным ценовым предложением в 21 млн 320 тыс. 581 грн и ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление" с окончательным ценовым предложением в 21 млн 619 тыс. 766 грн 65 коп.



Как сообщает сайт Житомир инфо за нарушения предложения ООО "Меридиан" и ЧП "Артембуд" отклонили.

В документации ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление" тендерный комитет также нашел несоответствия. 4 июня департамент регионального развития Житомирской ОГА обнародовал сообщение с требованием об устранении несоответствий в информации и/или документах, представленных ООО "Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление".



Уже 9 июня заказчик закупки объявил намерение подписать договор с ООО "Белоцерковсое дорожно-эксплуатационное управление". Согласно тендерной документации, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что из-за нехватки средств капремонт улицы Киевской состоится в 2021 году.
Тэги: тендер, ремонт дорог, Житомир, улица Киевская
Комментариев: 3
Mira
1 Irina (Mira)   • 17:19:42, Вчера [Материал]
-1

Не смешите меня , ремонт завершат до 31.12.20 !!! Неужели в это кто-то поверит? Плитку тоже обещали за 3 месяца!
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:27:52, Вчера [Материал]
+1

ви вже вивчили тему про проміле? дійшли до ремонту доріг?
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 21:25:44, Вчера [Материал]
0

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