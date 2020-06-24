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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 24 » 08:39:43

38 миллионов за 1 км: объявлены тендеры на капремонт трассы Житомир – Черновцы

Сегодня, 08:52:43 1069 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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38 миллионов за 1 км: объявлены тендеры на капремонт трассы Житомир – Черновцы

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила три тендера на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы.

Планируется отремонтировать три участка длиной почти 20 км за 756 млн 74 тыс. 672 грн 20 коп. Источник финансирования - государственный бюджет Украины, передает Житомир инфо.

В первом тендере речь идет о капитальном ремонте 6,5 км трассы на участке км 62+200 - км 68+700. Ожидаемая стоимость закупки - 238 млн 521 тыс. 971 грн 20 коп. То есть за ремонт 1 км дороги дорожники готовы заплатить 36,7 млн грн.

Во втором тендере планируют отремонтировать 6,5 км трассы на участке км 69+099 - км 75+599. Ожидаемая стоимость закупки составляет 265 млн 792 тыс. 546 грн 40 коп. То есть ремонт 1 км дороги стоит 40,8 млн грн.

Тендерные предложения служба автодорог в Житомирской области принимает до 23 июля. Начало аукционов запланировано на 28 августа 2020 года.

В третьем тендере говорится о капитальном ремонте 6,6 км трассы на участке км 75+599 - км 82+199. Ожидаемая стоимость закупки - 251 млн 760 тыс. 154 грн 60 коп. За ремонт 1 км дороги дорожники готовы заплатить 38,1 млн грн.

Тендерные предложения заказчик принимает до 22 июля, начало аукциона запланировано на 27 августа. Работы на всех участках должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль» на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км потратили почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.
Тэги: Житомир, сад, тендер, ремонт дорог
Комментариев: 6
master_zr
1 master (master_zr)   • 09:07:43, Сегодня [Материал]
+1

Шановні підскажіть коли вже нарешті буде ремонт дороги Житомир- Андрушівка ?
den2016
2 Деня (den2016)   • 09:18:52, Сегодня [Материал]
0

Житомир-Андрушевка это дорога регионального значения. В приоритете ремонт Международных и национальных дорог
starix
3 max starkov (starix)   • 09:25:18, Сегодня [Материал]
0

20 км...значит еще 20 км так и останутся убитыми. Плохо конечно, но лучше чем ничего
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:37:26, Сегодня [Материал]
0

Анекдот вспомнил:
- В жертву было совершено 20 выстрелов, 4 из которых оказались смертельными.
- А остальные?
- Остальные, к счастью, нет.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 12:40:12, Сегодня [Материал]
0

Критерії вибору переможця
Ціна: 100%

дальше можно не читать....
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 16:48:24, Сегодня [Материал]
0

В чем была сложность начать бумажную волокиту еще зимой, чтобы по весне-летом уже делать дорогу? А тут только осень в лучшем случае начнут делать. Классика жанра.
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