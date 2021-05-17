Компания «Автомагистраль» отремонтирует еще две улицы в Житомире

Коммунальное предприятие "Управление автомобильных дорог" городского совета заключило соглашения с ЧП "Автомагистраль" на текущий ремонт двух улиц Житомира.
По информации портала Prozorro, "Автомагистраль" выиграла тендер на ремонт улицы Покровской
(от улицы Киевской до проспекта Независимости) за 7,7 млн грн и улицы Героев Пожарных
за 4,8 млн грн.
По условиям договоров, текущий ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2021 года. Источник финансирования - местный бюджет.
Напомним, ЧП "Автомагистраль" также выиграло тендеры и проведет текущий ремонт трех улиц Житомира
: ул. Жуйко и ул. Хлебная и ул. Святослава Рихтера. На последней ремонтные работы уже начались
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