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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 17 » 13:08:26

Компания «Автомагистраль» отремонтирует еще две улицы в Житомире

Вчера, 13:08:26 721 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Компания «Автомагистраль» отремонтирует еще две улицы в Житомире

 Коммунальное предприятие "Управление автомобильных дорог" городского совета заключило соглашения с ЧП "Автомагистраль" на текущий ремонт двух улиц Житомира.

По информации портала Prozorro, "Автомагистраль" выиграла тендер на ремонт улицы Покровской (от улицы Киевской до проспекта Независимости) за 7,7 млн грн и улицы Героев Пожарных за 4,8 млн грн.

По условиям договоров, текущий ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2021 года. Источник финансирования - местный бюджет.

Напомним, ЧП "Автомагистраль" также выиграло тендеры и проведет текущий ремонт трех улиц Житомира: ул. Жуйко и ул. Хлебная и ул. Святослава Рихтера. На последней ремонтные работы уже начались.
Тэги: тендер, Житомир, ремонт дорог
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