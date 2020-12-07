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На ремонт 6-километрового подъезда к Житомиру потратят более 200 млн грн

07.12.2020, 14:19:38 1756 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонт 6-километрового подъезда к Житомиру потратят более 200 млн грн

 Компания из Хмельницкого отремонтирует 6 км автодороги М-06 (Киев-Чоп), а именно подъезд к Житомиру со стороны Львова. Результаты тендера опубликованы на портале ProZorro.

Согласно сообщению, тендер был объявлен 21 сентября. Ожидаемая стоимость закупки составила 222 млн 396 тыс. грн.

В тендере приняли участие две компании: ООО "Ростдорстрой" с предложением в 213 млн 300 тыс. грн и ЧАО "Хмельницьке ШБУ №56" с предложением в 211 млн 277 тыс. грн.

4 декабря Служба автодорог в Житомирской области опубликовала намерении заключить договор с ЧАО "Хмельницьке ШБУ №56".

По условиям тендерной документации, дорогу должны отремонтировать до 31 декабря 2021 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.

Тэги: Житомир, тендер, ремонт дорог
Комментариев: 5
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 14:34:51, 07.12.2020 [Материал]
+10

Там дорога практически новая, вы бл..дь лучше в сторону попельни асфальт положите.
spirinoff
3 Вася Пупкин (spirinoff)   • 15:38:06, 07.12.2020 [Материал]
+6

100% !!! Единственная дорога осталась от Житомира убитая на Попельню. Во все стороны достойные покрытия уже. А попельнянское направление за последние лет 30 ее точно не капиталили... одни латки(((
PashaZT
5 Pavel (PashaZT)   • 20:30:33, 07.12.2020 [Материал]
+3

Согласен, дорога адекватная, вот недавно поставили освещение на пешеходных переходах.
Пахнет банальным попилом бюджетных денег.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:10, 07.12.2020 [Материал]
+1

каким боком там Лемберг?
если уже начали "северная объездная" то это - западный выезд из Житомира...
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:16:30, 07.12.2020 [Материал]
+2

35 с лишним лямов за километр дороги - вы где, блд, такие цены берете? 1,25 млн баксов за ремонт, не за строительство! А потом выясняется, что эти подрядчики "покупают дизтопливо" в 13 дороже рыночной цены...
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