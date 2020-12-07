На ремонт 6-километрового подъезда к Житомиру потратят более 200 млн грн

Компания из Хмельницкого отремонтирует 6 км автодороги М-06 (Киев-Чоп), а именно подъезд к Житомиру со стороны Львова. Результаты тендера опубликованы на портале ProZorro
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Согласно сообщению, тендер был объявлен 21 сентября. Ожидаемая стоимость закупки составила 222 млн 396 тыс. грн.
В тендере приняли участие две компании: ООО "Ростдорстрой" с предложением в 213 млн 300 тыс. грн и ЧАО "Хмельницьке ШБУ №56" с предложением в 211 млн 277 тыс. грн.
4 декабря Служба автодорог в Житомирской области опубликовала намерении заключить договор с ЧАО "Хмельницьке ШБУ №56".
По условиям тендерной документации, дорогу должны отремонтировать до 31 декабря 2021 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.
Пахнет банальным попилом бюджетных денег.
если уже начали "северная объездная" то это - западный выезд из Житомира...