ОГА выбрала подрядчика, который продолжит ремонт Большой Бердичевской

Департамент регионального развития Житомирской областной государственной администрации провел тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Большая Бердичевская.
Речь идет об участке от ул. Довженко до перекрестка ул. Льва Толстого и ул. Жуйко, передает Житомир инфо
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Участие в торгах приняли две фирмы: ООО «Міттел» с предложением в 22 млн 644 тыс. 64 грн 62 коп. и ООО «Блан-Дор» с предложением в 22 млн 954 тыс. 388 грн 9 коп.
В документации ООО «Міттел» тендерный комитет нашел несоответствия. Заказчик опубликовал требование об устранении нарушений, в частности предоставить надлежащим образом заверенные копии (в некоторых случаях нотариально) актов приема-передачи имущества (спецтехники, автомобилей) по договору аренды спецтехники без экипажа (водителя) от 01.03.2019 года и по договору аренды автомобилей от 26.03.2020 года, предоставить соответствующие копии технических паспортов на автотранспорт, механизмы. Нарушения ООО «Міттел» должно устранить до 23 июля.
Уже 24 июля департамент регионального развития Житомирской ОГА опубликовал намерение подписать договор с ООО «Міттел».
Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Источник финансирования - местный бюджет.
ООО «Міттел»
(до 2 апреля 2020 фирма называлась ООО "БК" ЕСЮ Україна") зарегистрировано в Киеве по улице Юрия Ильенко, 83-д. Специализируется фирма на строительстве жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 1 тыс. грн. Владельцем фирмы является Вахнин Евгений Николаевич.
Напомним, ранее тендер на ремонт Большой Бердичевской дважды выигрывало ЧП «Автомагистраль»
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