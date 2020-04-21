Ремонт Большой Бердичевской внес коррективы в движение троллейбусов

В Житомире с сегодняшнего дня, 21 апреля, временно отменили движение троллейбусов №1А и №3. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.
Как стало известно "Журнал Житомира
", отмена троллейбусных маршрутов связана с капитальным ремонтом дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Большой Бердичевской, с 21 апреля и ориентировочно до 4 мая отменены троллейбусные маршруты №1А и №3. Просим прощения за временные неудобства", - информирует управление транспорта и связи городского совета.
Движение автобусных маршрутов остается без изменений.
Напомним, 27 марта в Житомире начался ремонт улицы Большой Бердичевской
на отрезке от Старого Бульвара до ул. Довженко. На ремонт улицы потратят 23,1 млн грн, подрядчик - ЧП "Автомагистраль".