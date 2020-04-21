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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 21 » 13:07:35

Ремонт Большой Бердичевской внес коррективы в движение троллейбусов

Сегодня, 13:33:35 1084 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт Большой Бердичевской внес коррективы в движение троллейбусов

 В Житомире с сегодняшнего дня, 21 апреля, временно отменили движение троллейбусов №1А и №3. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.

Как стало известно "Журнал Житомира", отмена троллейбусных маршрутов связана с капитальным ремонтом дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской.
 

"В связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Большой Бердичевской, с 21 апреля и ориентировочно до 4 мая отменены троллейбусные маршруты №1А и №3. Просим прощения за временные неудобства", - информирует управление транспорта и связи городского совета.


Движение автобусных маршрутов остается без изменений.

Напомним, 27 марта в Житомире начался ремонт улицы Большой Бердичевской на отрезке от Старого Бульвара до ул. Довженко. На ремонт улицы потратят 23,1 млн грн, подрядчик - ЧП "Автомагистраль".
Тэги: ремонт дорог, Житомир, троллейбусы, Большая Бердичевская
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