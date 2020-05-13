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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 13 » 11:11:10

Сегодня на одной из главных улиц Житомира не курсируют троллейбусы

Вчера, 11:39:10 2833 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня на одной из главных улиц Житомира не курсируют троллейбусы

 В Житомире 13 мая временно отменили движение троллейбусов по улице Большой Бердичевской. Соответствующее объявление утром разместили на сайте городского совета.

Движение троллейбусов отменили из-за ремонта дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской.

Также в связи с этим изменена работа троллейбусных маршрутов:
 
  • №1Б курсирует по маршруту: площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов и обратно;
  • №2 по маршруту: Богуния - площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов и в обратном направлении.

С 14 мая движение троллейбусных маршрутов по улице Большой Бердичевской восстановится. Троллейбусные маршруты №1Б, 2 и 4А будут курсировать по улицам Шевченко, Фещенко-Чопивского, Театральная.
Тэги: Житомир, троллейбусы, ремонт дорог
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