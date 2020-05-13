Сегодня на одной из главных улиц Житомира не курсируют троллейбусы

В Житомире 13 мая временно отменили движение троллейбусов по улице Большой Бердичевской. Соответствующее объявление утром разместили на сайте городского совета.
Движение троллейбусов отменили из-за ремонта дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской.
Также в связи с этим изменена работа троллейбусных маршрутов:
- №1Б курсирует по маршруту: площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов и обратно;
- №2 по маршруту: Богуния - площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов и в обратном направлении.
С 14 мая движение троллейбусных маршрутов по улице Большой Бердичевской восстановится. Троллейбусные маршруты №1Б, 2 и 4А будут курсировать по улицам Шевченко, Фещенко-Чопивского, Театральная.