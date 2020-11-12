Из-за ремонта на Большой Бердичевской снова изменят схемы движения троллейбусов

В Житомире из-за капитального ремонта дорожного покрытия на ул. Большой Бердичевской снова изменят схемы движения троллейбусов. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи городского совета.
"В связи с проведением работ по асфальтированию улицы Большой Бердичевской, 13-14.11.2020 работа троллейбусного маршрута №1А приостанавливается"
, - информирует управление.
Кроме того, троллейбусные маршруты №3 и №8 будут курсировать до Областной больницы.
Напомним, указанные троллейбусы только 11 ноября вернули на привычные маршруты
.
Из-за попадания Житомира в "красную" зону карантина в общественном транспорте до 10:00 и после 16:00 не действуют льготы на проезд
(кроме военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей).