Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 12.11.2020    19:48:38
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 12 » 17:57:20

Из-за ремонта на Большой Бердичевской снова изменят схемы движения троллейбусов

Сегодня, 18:10:20 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Из-за ремонта на Большой Бердичевской снова изменят схемы движения троллейбусов

 В Житомире из-за капитального ремонта дорожного покрытия на ул. Большой Бердичевской снова изменят схемы движения троллейбусов. Об этом предупреждает Управление транспорта и связи городского совета.

"В связи с проведением работ по асфальтированию улицы Большой Бердичевской, 13-14.11.2020 работа троллейбусного маршрута №1А приостанавливается", - информирует управление.

Кроме того, троллейбусные маршруты №3 и №8 будут курсировать до Областной больницы.

Напомним, указанные троллейбусы только 11 ноября вернули на привычные маршруты.

Из-за попадания Житомира в "красную" зону карантина в общественном транспорте до 10:00 и после 16:00 не действуют льготы на проезд (кроме военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей).
Тэги: Житомир, ремонт дорог, троллейбусы
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus