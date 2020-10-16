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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 16 » 15:57:52

Из-за капремонта Большой Бердичевской изменят маршруты троллейбусов

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Из-за капремонта Большой Бердичевской изменят маршруты троллейбусов

 В Житомире из-за капитального ремонта улицы Большой Бердичевской временно изменится движение троллейбусных маршрутов. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
 

Маршруты троллейбусов:

 
  • №1-А отменяется.
  • №1-Б без изменений.
  • №2 без изменений.
  • №3 «Богуния - Большая Бердичевская - областная больница - Победы - Богуния».
  • №4 «Покровская - Киевская - железнодорожный вокзал - Витрука - Космонавтов - Витрука - Киевская - Восточная - Грушевского - Покровская».
  • №5 «Гидропарк-площадь Победы».
  • №7 без изменений
  • №8 без изменений.
  • №10 без изменений.

Маршруты изменятся завтра, 17 октября, и будут действовать до завершения ремонта.

Напомним, капремонтом улицы занимается ООО "Міттел", стоимость работ - 22 млн 644 тыс. 64 грн 62 коп. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Тэги: троллейбусы, Житомир, ремонт дорог
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