Из-за капремонта Большой Бердичевской изменят маршруты троллейбусов

В Житомире из-за капитального ремонта улицы Большой Бердичевской временно изменится движение троллейбусных маршрутов. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
Маршруты троллейбусов:
- №1-А отменяется.
- №1-Б без изменений.
- №2 без изменений.
- №3 «Богуния - Большая Бердичевская - областная больница - Победы - Богуния».
- №4 «Покровская - Киевская - железнодорожный вокзал - Витрука - Космонавтов - Витрука - Киевская - Восточная - Грушевского - Покровская».
- №5 «Гидропарк-площадь Победы».
- №7 без изменений
- №8 без изменений.
- №10 без изменений.
Маршруты изменятся завтра, 17 октября, и будут действовать до завершения ремонта.
Напомним, капремонтом улицы занимается ООО "Міттел"
, стоимость работ - 22 млн 644 тыс. 64 грн 62 коп. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.