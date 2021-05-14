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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 14 » 11:58:37

Мэрия выбрала подрядчика, который отремонтирует улицу Рихтера, Хлебную и Жуйко

Вчера, 11:58:07 669 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия выбрала подрядчика, который отремонтирует улицу Рихтера, Хлебную и Жуйко

 Частное предприятие "Автомагистраль" выиграло тендеры и проведет текущий ремонт трех житомирских улиц. По информации портала Prozorro, договоры на проведение работ были подписаны 11 мая

Речь идет об улицах Святослава Рихтера, Хлебная и Жуйко. В частности, ремонт ул. Рихтера состоится на участке от ул. Ивана Кочерги до ул. Льва Толстого. Стоимость работ - 9,42 млн грн.

Улицу Хлебную (от ул. Киевской до ул. Домбровского) предприятие отремонтирует за 6,06 млн грн. За ремонт ул. Жуйко компания получит 8,87 млн грн.

По условиям тендеров, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.

Стоит добавить, что ЧП "Автомагистраль" также выиграло тендер на текущий ремонт улицы Героев Пожарных. 27 апреля было опубликовано сообщение о намерении заключить договор. По состоянию на 14 мая договор не подписан.

Напомним, в Житомире определили 5 основных улиц, на которых в 2021 году отремонтируют дорожное покрытие. 
Тэги: ремонт дорог, тендер, Житомир, подрядчик
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