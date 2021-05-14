Мэрия выбрала подрядчика, который отремонтирует улицу Рихтера, Хлебную и Жуйко

Частное предприятие "Автомагистраль" выиграло тендеры и проведет текущий ремонт трех житомирских улиц. По информации портала Prozorro, договоры на проведение работ были подписаны 11 мая
Речь идет об улицах Святослава Рихтера, Хлебная и Жуйко. В частности, ремонт ул. Рихтера состоится на участке от ул. Ивана Кочерги до ул. Льва Толстого. Стоимость работ - 9,42 млн грн
.
Улицу Хлебную (от ул. Киевской до ул. Домбровского) предприятие отремонтирует за 6,06 млн грн
. За ремонт ул. Жуйко компания получит 8,87 млн грн
.
По условиям тендеров, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.
Стоит добавить, что ЧП "Автомагистраль" также выиграло тендер на текущий ремонт улицы Героев Пожарных
. 27 апреля было опубликовано сообщение о намерении заключить договор. По состоянию на 14 мая договор не подписан.
Напомним, в Житомире определили 5 основных улиц
, на которых в 2021 году отремонтируют дорожное покрытие.