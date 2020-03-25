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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 25 » 09:45:12

В Житомире изменили лимит на количество пассажиров в общественном транспорте

Сегодня, 10:01:56 6937 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире изменили лимит на количество пассажиров в общественном транспорте

 Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение об увеличении количества людей, которые одновременно могут находиться в общественном транспорте Житомира. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совет.

Как стало известно "Журналу Житомира", на городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) количество пассажиров, которые одновременно находятся в салоне, увеличили до 20, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах осталось без изменений - до 10 пассажиров.

Нововведения в общественном транспорте Житомира действуют с сегодняшнего дня, 25 марта.



Также в мэрии напоминают, что медицинские работники со специальным удостоверением вправе осуществлять проезд в общественном транспорте вне очереди.

С 26 марта жителям Житомирской области запрещено пользоваться общественным транспортом без защитных масок.

ФОТО: Перший Житомирський
Тэги: Житомир, Карантин, общественный транспорт
Комментариев: 4
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 10:37:10, Сегодня [Материал]
-2

А что изменилось с 25 марта, что лимит увеличили? Почему изначально 20 человек не сделали?
Денька
2 Денис (Денька)   • 10:45:42, Сегодня [Материал]
+2

лучше перебздеть чем недобздеть, я так думаю)
google
3 Гугиль (google)   • 11:24:11, Сегодня [Материал]
+2

для разумных людей ничего не изменилось )
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:11:11, Сегодня [Материал]
-1

ХЗ чому збільшили, невже думають що якщо не виявили нових випадків (бо не тестували кожного з темпратурою 38+) то карантин треба послабити.
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