В Житомире изменили лимит на количество пассажиров в общественном транспорте

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение об увеличении количества людей, которые одновременно могут находиться в общественном транспорте Житомира. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совет.
Как стало известно "Журналу Житомира
", на городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) количество пассажиров, которые одновременно находятся в салоне, увеличили до 20, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах осталось без изменений - до 10 пассажиров.
Нововведения в общественном транспорте Житомира действуют с сегодняшнего дня, 25 марта.
Также в мэрии напоминают, что медицинские работники со специальным удостоверением вправе осуществлять проезд в общественном транспорте вне очереди
.
С 26 марта жителям Житомирской области запрещено пользоваться общественным транспортом
без защитных масок.
ФОТО: Перший Житомирський