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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 11 » 18:29:50

Завтра полностью прекращает работу общественный транспорт в Житомирской области - Ясинецкий

Сегодня, 18:31:50 6624 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра полностью прекращает работу общественный транспорт в Житомирской области - Ясинецкий

 В Житомирской области с 12 марта прекращают работу рейсовые автобусы на пригородных, междугородных и внутриобластных маршрутах. Об этом 11 марта в комментарии Житомир инфо рассказал Валерий Ясинецкий, начальник отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА.

«На сегодня действует постановление Кабинета министров Украины, регламентирующая карантин, действующих в красной зоне, одним из таких ограничений является запрет регулярных и нерегулярных перевозок. Данное постановление является к исполнению и выполняется. Она уже действует. Она является обязательная к исполнению. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на Нацполицию. Я думаю, что будут организованы подвоз работников к объектам критической инфраструктуры », - отметил Житомир инфо Валерий Ясинецкий.

Такие запреты будут действовать пока область будет в красной зоне.

Относительно ситуации с общественным транспортом в Житомире, в Пресс-служба городского совета отметили, что информацию сообщат позже.

Как сообщал Житомир.info, Вечером 9 марта Кабмин расширил перечень ограничений в «красной» зоне: в Житомирской и еще трех областях запретил пассажирские перевозки. 10 марта стало известно, что в Житомире и области общественный транспорт пока будет работать без изменений.
Тэги: Карантин, Житомир, общественный транспорт, маршрутки
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:51:29, Сегодня [Материал]

при Суслике такого б не было...
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 19:41:15, Сегодня [Материал]

Думать, что кто-то организует подвоз работников к объектам критической инфраструктуры, много ума не надо. А что делать работникам некритической инфрастуктуры?
Muz
3 Игорь (Muz)   • 21:50:08, Сегодня [Материал]

Мдеее...
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