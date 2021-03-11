Завтра полностью прекращает работу общественный транспорт в Житомирской области - Ясинецкий

В Житомирской области с 12 марта прекращают работу рейсовые автобусы на пригородных, междугородных и внутриобластных маршрутах. Об этом 11 марта в комментарии Житомир инфо рассказал Валерий Ясинецкий, начальник отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА.
«На сегодня действует постановление Кабинета министров Украины, регламентирующая карантин, действующих в красной зоне, одним из таких ограничений является запрет регулярных и нерегулярных перевозок. Данное постановление является к исполнению и выполняется. Она уже действует. Она является обязательная к исполнению. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на Нацполицию. Я думаю, что будут организованы подвоз работников к объектам критической инфраструктуры », - отметил Житомир инфо
Валерий Ясинецкий.
Такие запреты будут действовать пока область будет в красной зоне.
Относительно ситуации с общественным транспортом в Житомире, в Пресс-служба городского совета отметили, что информацию сообщат позже.
Как сообщал Житомир.info, Вечером 9 марта Кабмин расширил перечень ограничений в «красной» зоне: в Житомирской и еще трех областях запретил пассажирские перевозки. 10 марта стало известно, что в Житомире и области общественный транспорт пока будет работать без изменений.