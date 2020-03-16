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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 14:56:52

«Подхватить вирус проще, чем в поликлинике»: Ткачук призывает отменить работу общественного транспорта в Житомире

Вчера, 15:16:52 18034 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Подхватить вирус проще, чем в поликлинике»: Ткачук призывает отменить работу общественного транспорта в Житомире

 В Житомире с 12 марта на карантин закрыты все учебные заведения, музеи, кинотеатры. Сегодня планируют принять решение об усилении мер: закрытие развлекательных заведений, кафе, баров.

Бывший заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткачук уверен, что в условиях эпидемии также нужно отменить работу общественного транспорта. Об этом он 16 марта рассказал на своей Facebook-странице. По его словам, есть две основные причины для отмены работы общественного транспорта: медицинская и экономическая.
 

"На сегодняшний день, общественный транспорт является крупнейшим местом скопления людей, а в условиях эпидемии становится основным местом разнесения вируса! Есть две причины ПОЛНОСТЬЮ отменить работу общественного транспорта в городе. 1. Медицинская. Мероприятия карантина призваны минимизировать контакты между людьми, чтобы снизить волну распространения вируса и резкого роста количества больных. Больше всего таких контактов сейчас не в ночных клубах и кафе, а именно в общественном транспорте. Общественный транспорт ускоряет развитие эпидемии в геометрической прогрессии. Основной контингент  пассажиров в общественном транспорте сейчас люди старшего возраста, именно они в самой большой группе риска", - отмечает бывший заместитель городского головы.


Ткачук подчеркивает, что меры по дезинфекции не дают 100% безопасности, а подцепить пенсионерам вирус в троллейбусе сегодня гораздо вероятнее, чем в поликлинике.


 

"2. Экономическая. Пассажиропоток в общественном транспорте УЖЕ упал на 30%. Это лишь на 3-й день карантина. После очередной волны мероприятий по закрытию заведений и предприятий целесообразность в передвижении для жителей еще больше упадет, а паника ее минимизирует. Сокращение количества транспорта, особенно в таких условиях обратнопропорционально будет влиять на доходность. То есть уменьшив выпуск троллейбусов вдвое их выручка упадет более чем на 70-80%. Почти такой же будет ситуация и у частных перевозчиков. Для тех, кто может видеть в этом какую-то зраду или игру на чью-то пользу. Коммунальное предприятие дотируется более чем на 2/3 и с таким критическим падением пассажиропотока для бюджета выгоднее приостановить работу троллейбусов и трамваев. Убежден, что если такая динамика сохранится, то частных перевозчиков не придется заставлять, а они и сами остановятся, потому что быстрее считают свои деньги и уже сократили выпуск транспорта", - уверяет Ткачук.


"Город Житомир не мегаполис и его протяженность не десятки километров. Продуктовые магазины и аптеки есть почти в каждом квартале, а тем кому все же придется передвигаться в/из мест работы гораздо лучше (и для себя и для окружающих) пройтись пешком", - резюмировал Дмитрий Ткачук.
Тэги: общественный транспорт, Житомир, Карантин, Ткачук
Комментариев: 18
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:43:07, Вчера [Материал]
-1

Найбезпечніша людина для вас - яку ви не зустрінете, бо вона залишається вдома.
yulyayulya
2 Юлия (yulyayulya)   • 15:49:18, Вчера [Материал]
+6

Не мегаполіс. Але 7.5 км. до роботи я пішки ходить не готова. А роботу в нас поки не закривають і не збираються. В принципі я не проти як пан Дмитро Ткачук підвозитиме мене до роботи своєю машиною, чи даватиме гроші на таксі.
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 16:03:35, Вчера [Материал]
-3

на щастя, у вас питати не будуть, готові ви особисто чи ні. тут питання національного масштабу. можу порадити велосипед - швидко, зручно і корисно.
yulyayulya
5 Юлия (yulyayulya)   • 16:16:21, Вчера [Материал]
+5

На щастя Дмитро Ткачук бувший заступник мера, і все сказане лише його особиста думка.
zt-gregori
7 Игорь (zt-gregori)   • 16:26:51, Вчера [Материал]
+2

авжеж, але вже є інформація, що обмежать рух транспорту. можливо у майбутньому - повністю скасують.
asercbr_zt
4 Андрей (asercbr_zt)   • 16:13:02, Вчера [Материал]
-1

А с пневмонией полежать готовы? Или посмотреть как те кого Вы потом заразите лежат? Чудны дела твои Господи.
Zen_Garden
8 Yuri (Zen_Garden)   • 16:38:55, Вчера [Материал]
0

Я за день по 20 км ходив, і нічо, живий.
RaID
18 Сергій (RaID)   • 21:35:44, Вчера [Материал]
-1

Думаю італійці десь так і думали раніше.
Живу_на_Восточной
6 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:25:18, Вчера [Материал]
0

ткачуку дуже легко говорити, коли живеш на Львівській, а працюєш на Михайлівській
RaID
12 Сергій (RaID)   • 18:19:51, Вчера [Материал]
-3

А де він зараз працює?
Живу_на_Восточной
13 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 18:44:01, Вчера [Материал]
-1

хай він вже і не заступник Сухомлина, грошенята не отримує, але депутатство — то все одно робота
Живу_на_Восточной
9 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 17:09:50, Вчера [Материал]
+1

Все, Сухомлин сказав що повністю не відмінять, але суттєво обмежать.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 17:14:48, Вчера [Материал]
+2

а кто такой этот Ткачук?
Житич
11 Василий (Житич)   • 17:54:02, Вчера [Материал]
+3

Расстояние от Завода силикатных изделий до конца Богунии будет около 20 км. Не каждый сможет пройти такое расстояние, да ещё и в две стороны.
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:21:08, Вчера [Материал]
+2

А как добироться на работу медикам, работникам РЭС, водоканала, продавцам, других необходимых городу служб? Давайте еще свет, воду, газ отключим на период чрезвычайного положения. Или Ткачук думает, что оно само по себе откуда-то берется?
Artmaker
15 Евгений (Artmaker)   • 20:57:38, Вчера [Материал]
+3

Оптимальный выход такой: Все отменить, закрыть, запретить, приостановить на год! ...а потом, сделать перепись населения и начать жизнь заново, с нового листа)) Слава Украине... или тому, что от нее останется)))
Semen1952
16 Semen (Semen1952)   • 21:15:40, Вчера [Материал]
0

А трупы не забывайте кремировать.
Artmaker
17 Евгений (Artmaker)   • 21:28:04, Вчера [Материал]
0

А смысл? Поддержать владельцев крематориев? Чем они лучше остальных?
За год трупы сами...ликвидируются))
... или Вы собираетесь остаться нетленным?)))))
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