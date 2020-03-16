«Подхватить вирус проще, чем в поликлинике»: Ткачук призывает отменить работу общественного транспорта в Житомире

"На сегодняшний день, общественный транспорт является крупнейшим местом скопления людей, а в условиях эпидемии становится основным местом разнесения вируса! Есть две причины ПОЛНОСТЬЮ отменить работу общественного транспорта в городе. 1. Медицинская. Мероприятия карантина призваны минимизировать контакты между людьми, чтобы снизить волну распространения вируса и резкого роста количества больных. Больше всего таких контактов сейчас не в ночных клубах и кафе, а именно в общественном транспорте. Общественный транспорт ускоряет развитие эпидемии в геометрической прогрессии. Основной контингент пассажиров в общественном транспорте сейчас люди старшего возраста, именно они в самой большой группе риска", - отмечает бывший заместитель городского головы.

"2. Экономическая. Пассажиропоток в общественном транспорте УЖЕ упал на 30%. Это лишь на 3-й день карантина. После очередной волны мероприятий по закрытию заведений и предприятий целесообразность в передвижении для жителей еще больше упадет, а паника ее минимизирует. Сокращение количества транспорта, особенно в таких условиях обратнопропорционально будет влиять на доходность. То есть уменьшив выпуск троллейбусов вдвое их выручка упадет более чем на 70-80%. Почти такой же будет ситуация и у частных перевозчиков. Для тех, кто может видеть в этом какую-то зраду или игру на чью-то пользу. Коммунальное предприятие дотируется более чем на 2/3 и с таким критическим падением пассажиропотока для бюджета выгоднее приостановить работу троллейбусов и трамваев. Убежден, что если такая динамика сохранится, то частных перевозчиков не придется заставлять, а они и сами остановятся, потому что быстрее считают свои деньги и уже сократили выпуск транспорта", - уверяет Ткачук.