Чтобы пенсионеры сидели дома, в Житомире отменили льготный проезд в транспорте

В общественном транспорте Житомира отменили льготный проезд на время карантина. Такое решение приняли сегодня, 20 марта, во время заседания исполкома городского совета.
Бесплатно не будут возить льготников уже с завтрашнего дня, 21 марта, информирует "Перший Житомирський
".
Остается льготный проезд только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных задач.
Такое решение было мотивировано тем, что во время проверок транспорта было выявлено, что большинство пассажиров - пенсионеры, которые находятся в зоне наибольшего риска.
"Житомиряне должны понять, если мы не введем такие ограничения, мы вынуждены будем вообще отменить транспорт. Тогда неизвестно как будут работать хлебозаводы и другие предприятия", - отметил мэр Сергей Сухомлин.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 18 марта полностью отменили движение пригородных автобусов. В маршрутках, троллейбусах и трамваях разрешено одновременно перевозить не более 10 пассажиров
.
ФОТО: Перший Житомирський