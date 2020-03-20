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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 20 » 11:11:57

Чтобы пенсионеры сидели дома, в Житомире отменили льготный проезд в транспорте

Сегодня, 11:11:57 1203 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чтобы пенсионеры сидели дома, в Житомире отменили льготный проезд в транспорте

 В общественном транспорте Житомира отменили льготный проезд на время карантина. Такое решение приняли сегодня, 20 марта, во время заседания исполкома городского совета.

Бесплатно не будут возить льготников уже с завтрашнего дня, 21 марта, информирует "Перший Житомирський".

Остается льготный проезд только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных задач.

Такое решение было мотивировано тем, что во время проверок транспорта было выявлено, что большинство пассажиров - пенсионеры, которые находятся в зоне наибольшего риска.
 

"Житомиряне должны понять, если мы не введем такие ограничения, мы вынуждены будем вообще отменить транспорт. Тогда неизвестно как будут работать хлебозаводы и другие предприятия", - отметил мэр Сергей Сухомлин.


Как сообщал "Журнал Житомира", с 18 марта полностью отменили движение пригородных автобусов. В маршрутках, троллейбусах и трамваях разрешено одновременно перевозить не более 10 пассажиров.

ФОТО: Перший Житомирський
Тэги: Житомир, общественный транспорт, Карантин, льготы
Комментариев: 8
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 11:49:35, Сегодня [Материал]
+1

За деньги пусть едут, а бесплатно нет. Феерические болбо%бьі.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:55:36, Сегодня [Материал]
+3

Я хоть и сам льготник, но поддерживаю. Одни пенсионеры в троллейбусах. А людям на работу надо! Вчера знакомой надо было подъехать в аптеку - в 2 троллейбуса не пустили, именно из-за пенсионеров. Не работаешь - сиди дома, работаешь - заплатишь.
Yur4ik61
3 Yurik (Yur4ik61)   • 12:06:12, Сегодня [Материал]
-3

Типа за деньги ничего не подхватит.))))
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:22:05, Сегодня [Материал]
+3

Подхватить или не подхватить можно где угодно. А вот то, что люди, которым реально надо, не могут уехать - плохо.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:48:00, Сегодня [Материал]
+1

Вы знаете, пора прекращать этот цирк. Власть "лепит понты", что она работает, а на самом деле, там засели одни д***ы. Расскажите мне, почему до сих пор работает многотысячный коллектив на заводе "Кромберг энд Шуберг" И развозят их автобусами на- и с работы, упакованных, как селёдки в бочке . Они все находятся в закрытом помещении. А учитывая, что это одно из единственных огромных предприятий в Житомире, то, если в этот многотысячный коллектив проникнет хоть одна бацилла, поляжет весь город. "Шкода", "Мерседес", все заводы - гиганты в Европе уже давно закрылись.
melan
6 melan (melan)   • 12:53:40, Сегодня [Материал]
0

Теперь понятно почему в Испании и Италии так много смертей от этого вируса. Эти страны на первом месте в Европе по числу долгожителей. Вирус со смертельным исходом поражает в основном их. И вот смотрю на некоторых наших стариков которые беспечно катаются в общественном транспорте и ходят по улицам городов, становится страшно как может рвануть у нас.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:10:35, Сегодня [Материал]
+1

А я помітив іньше - піздно ввечорі прям толпами ходить молодь 18-30 років п,яні, накурені якись. З 11 до 3-х ранку воплі крики (на Перемоги, вікна виходять на вулицу, хрен заснешь). На де яких підприємствах що закрили на карантин людям видали по тисячі-півтори, а вони виріщили що то для гульок! Потім прийдуть позаражають батьків... Треба якісь патрулі вже робити чи якось по іньшому.
melan
8 melan (melan)   • 13:33:39, Сегодня [Материал]
0

родители должны провести разъяснительную работу своим детям что и как.
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